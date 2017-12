Život na Zem možno priniesli meteority

Kľúčové zložky potrebné na vznik života mohli na našu planétu priletieť z vesmíru.

1. mar 2011 o 17:17 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Nevieme úplne presne, ako na Zemi vznikol život. Jednou z viacerých možností je, že sa vyvinul samostatne a na našej planéte.

Čoraz viac sa však presadzuje hypotéza, že vznik našich pradávnych predchodcov majú na svedomí objekty z kozmu. Toto tvrdenie podporuje aj nový výskum uverejnený v prestížnom vedeckom magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences.

Amoniak z kozmu

Analýza meteoritu Grave Nunataks 95229 z Antarktídy ukázala, že objekt je bohatý na amoniak.

Ten sa v správnych podmienkach stáva kľúčovou zložkou aminokyselín, organických zlúčenín a základných stavebných kameňov života.

„Meteority zasiahli Zem atraktívnou zmesou prvkov," povedala pre BBC Sandra Pizzarellová z Arizona State University. Kameň objavený v roku 1995 tak ukazuje, že niektoré látky potrebné na vznik života mohli priletieť z vesmíru.

Lepšie podmienky

Hypotéza, že život či podmienky vhodné na vytvorenie budúceho života mohli na Zem priniesť asteroidy alebo kométy, nie je nová.

Opiera sa o tvrdenie, že v pásme planétok za Marsom sú vhodnejšie predpoklady na vznik niektorých druhov molekúl.

Kľúčová je pritom existencia dusíka, ktorý dnes tvorí väčšinu atmosféry našej planéty.