Take Two úspešne bilancuje a približuje dátumy vydania svojich hier

9. feb 2011 o 16:45 Ján Kordoš

Ich portfólio vydaných hier je skutočne krásne. Mafia II nás síce mierne sklamala, ale taký western Red Dead Redemption s 8 miliónmi predaných kusov považujeme za najlepšiu hru minulého roku. A to si môžeme spomenúť na piatu Civilizáciu či špeciálny GOTY edície Borderlands či Grand Theft Auto 4.

Na tento rok má Take Two v pláne tiež niekoľko podarených kúskov. Ak vynecháme tenisový simulátor Top Spin 4 (polovica marca), na ktorom pracujú českí vývojári z 2K Czech a nedávno oznámeného The Darkness 2, na nás čakajú samé dobrôtky. Škoda len, že po presných termínoch vydania dvoch dlho očakávaných hier sú ostatné skôr presúvané. Reč je samozrejme o Duke Nukem Forever (6. máj) a L.A.Noire (17. máj).

Ostatné projekty sú žiaľ presúvané. To, že Bioshock: Infinite vyjde až budúci rok sme vedeli hneď, avšak mrzí nás bližšie nešpecifikovaný termín vydania hier XCOM a Spec Ops: The Line na fiškálny rok 2012 (apríl 2011 - marec 2012). Znamená to, že buď majú tieto tituly menšie problémy s kvalitou a následne sa musia prepracovávať, prípadne vývojári zle odhadli a precenili svoje sily. Veríme, že aspoň jedna z nich sa objaví ešte tento rok.

Ohľadom akčnej hry Max Payne 3 je zatiaľ ticho a zrejme stále platí termín do októbra tohto roku. Tá bola už raz aj kompletne zahodená do koša a jej tvorba začala odznovu. Ak vôbec. Určite by sme však radi vedeli, na čom momentálne pracuje Rockstar...

Zdroj: Shacknews