Temnota sa vracia a Jackie Estacado s ňou

8. feb 2011 o 17:35 Ján Kordoš

Vydavateľská spoločnosť 2K Games sa konečne rozhýbala a oficiálne potvrdila pokračovanie, ktoré sa objaví ku koncu tohto roku nielen na Xboxe 360 a Playstatione 3, ale aj PC platforme. The Darkness 2 by malo priniesť prepracovaný príbeh so zaujímavými zvratmi. Pomerne brutálne násilie bude prítomné taktiež, avšak nehostinný svet mafiánskeho podsvetia nie je vhodný na hranie sa v rukavičkách. Celé prostredie bude zabalené do tmavých farieb, v mnohom bude pripomínať noirové detektívky.

Dobrodružstvá Jackieho Estacada, hlavného hrdinu hry i komixovej predlohy, nebudú pre slabé žalúdky. O vývoj The Darkness 2 sa postará kanadský vývojársky tím Digital Extremes, ktorý má bohaté skúsenosti s akčnými hrami. Podieľal sa na sérii Unreal aj Unreal Tournament, vytvoril hry ako Pariah či Warpath, bol zodpovedný za PS3 verziu Bioshocku, pripravil multiplayer do Bioshocku 2 a momentálne sa podieľa na PC verzii strieľačky Homefront.

Veríme, že skvelá predloha nezostane nevyužitá a potenciál na tohtoročný tajný hit sa napokon ukáže ako adekvátny. Jackie si to určite zaslúži.

Zdroj: Shacknews