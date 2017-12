Westernová séria Call of Juarez prechádza do súčasnosti

8. feb 2011 o 16:50 Ján Kordoš

The Cartel bude mať síce westernový nádych, avšak je zasadený do súčasnosti. Ako už názov napovedá, tentoraz sa vydáme na boj proti drogovým kartelom. Pozrieme sa do Los Angeles, Kalifornie či mexického Juarezu. Zatiaľ síce nevieme viac, no podľa obrázkov by sme mohli očakávať kooperatívne hranie a nehostinné prostredie drsného sveta chudoby. Je otázne, či tento prechod do súčasnosti sérii pomôže alebo pôjde o krok smerom vzad. Spojenie westernu a sci-fi bolo vynikajúco spracované v seriály Firefly, avšak herne podobný námet stroskotal v Damnation. Uvidíme ako dopadne dielko Techlandu, ktoré sa objaví pre PC, Xbox 360 a Playstation 3 už toto leto.

