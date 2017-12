Pôsobivá strašidelná atmosféra z Dead Space 2

7. feb 2011 o 16:15 Ján Kordoš

To, že hrať Dead Space 2 potme a so slúchadlami je nielen atmosferické, ale pre slabšie povahy i nevhodné, vám vysvetlia samotní tvorcovia. Ukážu ako tvorili užívateľské prostredie, aby bolo nielen funkčné, ale výborne zapadlo do hry. Alebo ako dokážu pre niekoho možno nenápadné herné prvky (napríklad obrazovky) vynikajúc dotvárať pôsobivú atmosféru a vybičujú emócie a psychologický dopad na hráča na maximum.

video //www.sme.sk/vp/19251/

Zdroj:Fileshack