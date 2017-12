Battlefield 3 odhalený

7. feb 2011 o 14:45 Ján Kordoš

Na druhú stranu dostane Battlefield 3 skutočne ohromnú podporu nielen od tvorcov, ale i od vydavateľa Electronic Arts, ktorý sa bude snažiť zlomiť nadvládu sériu Call of Duty. To sa nepodarilo ani poslednému Medal of Honor, hoci sa ho celosvetovo predalo viac než 5 miliónov kusov.

Jedným z hlavných lákadiel hry bude použitý herný engine Frostbite 2. Predošlú verziu si užívame vďaka vynikajúcim možnostiam deštrukcie prostredia, ktorá by mala byť ešte detailnejšia. Virtuálne bojisko by tak malo vyzerať ešte realistickejšie a mnohé momenty tak nebudú vyzerať príliš umelo.

video //www.sme.sk/vp/19248/

Jedným z trademarkov (pôvodných) Battlefieldov bola masívna podpora multiplayeru a využívanie vojenskej techniky na bojisku. Tomu sa nevyhneme ani teraz a na obrovských mapách si to v jednom momente môžeme užívať vo výškach v helikoptére a o pár sekúnd neskôr už bojovať priamo na fronte, či uháňať v tanku. Vojenská technika bude zastúpená bohato a ovládanie síce nebude plnohodnotným simulátorom, no úplne arkádové taktiež nie a dôraz bude kladený na kooperáciu.

Prostredia budú nielen rozľahlé, ale aj rôznorodé. Potvrdené boli mapy situované do New Yorku či Teheránu, zabojovať by sme si mali aj v Paríži. Okrem mestských lokácií neprídeme ani o otvorené prostredia. Počíta sa so singleplayerom, kooperatívnym aj kompletetívnym multiplayerom - ten pre PC hráčom dokonca v zastúpení až pre 64 jedincov. Battlefield 3 bude odhaľovaný postupne a vydanie je naplánované na záver tohto roku.

Zdroj: Fileshack, homepage