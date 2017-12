Akčné RPG Dungeon Siege III koncom mája

5. feb 2011 o 13:30 Ján Kordoš

Kedysi dávno, keď Chris Taylor dokázal ešte vyprodukovať kvalitné hry (nie, Space Siege alebo Supreme Commander 2 extra podarené kúsky neboli), sme sa tešili z dvojdielnej série Dungeon Siege. Trojrozmerný svet síce hrateľnosťou na prvý pohľad pripomínal Diablo, avšak v mnohom sa od neho i odlišoval (systém povyšovania v obore, ktorý aktívne využívate, oslík, viac parťákov...) a hraním sme sa rozhodne bavili.

Ohlásenie tretieho dielu prišlo pomerne nečakane, ale to neznamená, že by sme ho nesledovali. Square Enix už oznámilo aj dátum vydania. Ten európsky je naplánovaný na 27. mája. Na Dungeon Siege III pracuje Obsidian Entertainment - Fallout: New Vegas, Alpha Protocol - avšak aktívne im pomáha i spomínaný tvorca série Chris Taylor. Uvidíme či sa ešte pred vydaním tretieho Diabla (ktoré podľa našej vešteckej gule príde približne v roku 2013, no keďže Mayovia nám tento dátum zatrhli, bude nám to vlastne jedno - alebo iný vtip: Duke Nukem Forever vyjde skôr ako Diablo III) pobavíme pri kvalitnom akčnom RPG.

