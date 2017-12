Sniper: Skrytý Bojovník - zabijak s mierne vychýlenou muškou

O projekte Sniper: Skrytý Bojovník sa už dlhšie vedelo, že je orientovaný na náročnejšie publikum a pôjde o hru, ktorá by chcela smelo konkurovať i “veľkým” akčným hrám. Za cenu budgetu.

Poľskí vývojári zo City Interactive majú na svojom konte desiatky titulov. Pri pohľade na ich portfólio však budete tápať, prípadne len zahmlene vidieť v pozadí, že toto alebo tamto ste už niekde videli. Budete mať pravdu. Medzi budgetovými hrami kdekoľvek v hypermarketoch či novinovách stánkoch za pár drobných. Doslova rýchlovýroba projektov ako na bežiacom páse ani nedovoľuje príliš pritlačiť na pílu a vydať čosi kvalitnejšie. Nie, že by sa adventúrne série Art of Murder alebo Chronicles of Mystery nedali stráviť, no ľahko na ne zabudnete. Horšie sú na tom akčné hry, strieľačky z vlastného pohľadu, ktoré svojou jednoduchosťou a nevýraznosťou náročnejšieho hráča nemajú ako pritiahnuť. Lenže poznáte to... za pár drobných je aj výsledná zábava adekvátna cene. Nie každý potrebuje sledovať pompézne divadielko v štýle Call of Duty.

Výsledok je nesmierne zaujímavý, a to už len preto, že hoci hra nesie typické znaky lacných projektov a na mnoho situácií už jednoducho v AAA tituloch neuvidíme, má v sebe Sniper ukrytú značnú príťažlivosť. Zabudnite tentoraz na príbeh, ktorý nás vezme na juhoamerický ostrov Isla Trueno, kde nastane prevrat a zlý generál Vasquez majúci pod palcom drogové plantáže, dostane chuť aj na nejakú tú jadrovú hlavicu. Nie, nie je to dôležité, vykašľať sa môžete i na to, že ovládate člena špeciálnej jednotky a... a ďalej to poznáte. To podstatné sa ukrýva v samotnej hrateľnosti.



Môžeme vám pokojne vyklopiť hneď takto bez okolkov ďalšie chybičky krásy, ktoré nám vadili a budú vadiť aj vám. A budete sa pýtať prečo, no v konečnom dôsledku vás to neodradí o hrania a Snipera za takých 6-7 hodiniek pokojne dohráte. Ako ste už istotne zaregistrovali, máme tu akčnú hru z vlastného pohľadu, kde to tentoraz veľmi vybuchovať nebude, nebudeme kosiť desiatky panákov s prstom na spúšti a šialeným pokrikom ratatata. Tichý bojovník sa snaží ostať ukrytý pred zrakom nepriateľa a likviduje ich z väčšej vzdialenosti, s okom prilepeným na optike ostreľovacej pušky. Drvivú väčšinu času hrania strávite práve týmto spôsobom. Ale poďme na tie zápory. Napriek sladkým rečiam o otvorenom svete je cesta pomerne lineárna. Hoci nemáte okolo seba úzky tunel ako napríklad v spomínanom Call of Duty, nečakajte nič v štýle Far Cry alebo Crysis. Neviditeľné steny ohraničujúce pole vášho pôsobenia sú niekedy značne nepríjemné, pretože vám neumožňujú hľadanie si vhodnejšej pozície na ostreľovanie.

Okrem neviditeľných miest sa budete často pri pomalej chôdzi v podrepe zasekávať o rôzne objekty, hrdina nevylezie na kameň vo výške niekoľkých centimetrov a mnohé prekážky tak musíte zúfalo obchádzať. Nie je to všetko, prekážať vám bude aj umelá inteligencia vašich protivníkov. Niekedy vôbec nereagujú na smrť svojho kamaráta vo svojej blízkosti - respektíve im to trvá trochu dlhšie, a to je dostatočne dlhá doba, aby ste sa o nich postarali. Napriek tomu, že vás bude mierne iritovať ich ignorovanie situácie alebo to, že v podstate nepočujú streľbu a strážia si svoje oblasti zónovo, nebudete nadšení ani z ich prehnanej snahy. A presnosti. Zatiaľ, čo vy máte problém zneškodniť protivníka na 200 metrov, pretože musíte zadržať dych, počítať so vzdialenosťou a taktiež prípadným vetrom (na nižších obtiažnostiach dostanete nápovedu v podobe malého červeného krúžku, kam poletí vaša strela a rozhodne nie tam, kam vám ukazujú mieridlá), dokáže vás nepriateľ so samopalom bez problémov len tak odboku trafiť. Spustenie poplachu sa často rovná nutný útek niekam preč, no nie je vždy úspešný. Žiaľ má súper tak ostrý zrak, že vás zbadá i ukrytého v hustom poraste. Vy nevidíte nič, len zelené listy a modlíte sa, aby vás okolo idúca hliadka nezočila, tá jednoducho zakričí a už všetci vedia, kde ste a dávajú vám na holú. Zrejme majú kolektívne zmýšľanie a sú riadení centrálne mimozemskou umelou inteligenciou, ktorá chce zotročiť ľudstvo a... ehm.

Skutočne to zamrzí a kazí celkový zážitok. Na radare máte zobrazených vojakov, ktorých ste zbadali (čiže nie všetkých - neraz budete nepríjemne prekvapení hliadkou, ktorú ste si nevšimli) aj so smerom ich pohľadu. No málokedy tušíte, kedy vás uvidia a kedy nie. Zostáva až rozum stáť, že vás odhalia v momentoch, v ktorých to proste nebolo takmer možné a inokedy sú zas slepí a hluchí. Na záver ohovárania si necháme občasné situácie, kedy musíte zahodiť svoju lásku s optikou a chopíte sa druhej postavy, klasického vojaka s automatom v rukách - že to je niečo strašné a na povrch vyplávajú všetky podstatné chyby (AI vašich spolubojovníkov i súperov, tunelová cesta vpred, jednoduchší game design). Arkádovosť až béčkovosť týchto častí je markantná a akcia ako taká nudná.

Dosť však zbytočného plakania a frflania - za budgetovú cenu máme pred sebou strieľačku s výbornou grafikou a hlavne hrateľnosťou, ktorá je na hony vzdialená ostatnej produkcii akčných hier. V City Interactive sa konečne dostali k poriadnym vývojárskym nástrojom a použitý Chrome engine štvrtej generácie dokáže viac než obstojne stvárniť exteriéry. Slnkom zaliaty tropický ostrov s množstvom pestrých farieb je skutočne nádherný v zmysle technického spracovania, hra mierne pokrivkáva v game designe, ktorý je šablónovitý. Napriek tomu vás mnohé úrovne zaujmú a bude z nich cítiť ak už nie kvalitne odvedenú prácu po stránke samotného návrhu úrovne, tak aspoň nápadov. Atmosféra pri plavbe člnkom či rôzne iné pasáže, sú jednoducho príjemne hrateľné. Bavíte sa pri misiách, kde kooperujete s niektorým členom armády, avšak na zahodenie nie sú ani samostatné misie. Herná náplň zameraná na to, aby ste si najprv obhliadli terén, zistili rozmiestnenie protivníkov a čo najnenápadnejšie ich zneškodnili, je vynikajúca a neprestane baviť ani po hodinách hrania, hoci prostredie je pomerne monotónne. K detskej radosti postačí i špeciálny externý pohľad pri obzvlášť podarenej muške, kedy sa kamera začne rotovať okolo strely a v spomalenom zábere vidíte jej trajektóriu s následným krvavým masakrom.

Keď si vezmete rôzne protiteroristické jednotky (napríklad séria Rainbow 6) či osamelých tichých zabijakov (Splinter Cell, Hitman), je hrateľnosť i tak zameraná na kontaktnejší spôsob boja, zatiaľ čo Sniper: Skrytý bojovník vsádza na niečo úplne iné, hoci v princípe musíte ostať pre nepriateľa nevidení podobne ako vo vyššie uvedených hrách. Radosť zo zneškodneného nepriateľa máte po hodine i troch hrania a postupný pochod vpred má svoje čaro. Chyby hra má a nie málo, no nič sa nevyrovná skvelému pocitu, keď bezpečne ukrytí likvidujete hliadky. Všetko musí vyjsť na výbornú bez jedinej chybičky, inak zalarmujete ostatných, čo dopadne málokedy dobre. Neprídete ani o misie, v ktorých sa máte len preplížiť poza chrbty nič netušiacich vojakov. Tento iný druh hrateľnosti akčných hier nám už chýbal. Zomrieť nie je nič zložité, schytáte to pomerne ľahko. Životy si zvyšujete adrenalínovými injekciami, avšak aby to nebol až tak archaický systém, od 30% funguje autoheal.

Sniper: Skrytý bojovník nie je hrou, ktorá by získala vysoké hodnotenie alebo sa mala stať bestsellerom. Obsahuje chyby, ktoré by sme iným projektom neodpustili. No tento poľský titul k nám prichádza v lokalizovanej verzii za smiešnu sumu. Technické atribúty a samotná hrateľnosť ohľadom práce ostreľovača sú dostatočnou motiváciou, prečo do toho ísť. Áno, umelá inteligencia je zúfalá, kolízia s objektmi a obmedzená sloboda pohybu vám bude vadiť... ale za tú cenu strávite príjemnú nedeľu s hrou, ktorá vám ponúkne čosi iné, než väčšina ostatných na trhu. A možno vás bude aj viac baviť.