Objavili zvláštny planetárny systém

Americká misia Kepler našla najmenej šesť planét, ktoré krúžia veľmi blízko okolo svojho slnka.

4. feb 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

WASHINGTON, BRATISLAVA. Ten pohľad môže byť úchvatný. V strede leží relatívne malé žlté slnko s termojadrovými reakciami, ktoré energiou zásobuje svoje vesmírne okolie. Okolo neho krúži niekoľko planét.

Niektoré sú väčšie, to sú plynní obri. Iné sú podstatne menšie, skalnaté, možno dokonca s vodou. Niekedy obiehajú okolo svojej materskej hviezdy bližšie, inokedy putujú o kúsok ďalej. No ani jedna z exoplanét nie je priďaleko.

Nehovoríme teraz o našej slnečnej sústave. Ale o planetárnom systéme, ktorý sa svojou komplexnosťou na tú slnečnú podobá. Leží zhruba dvetisíc svetelných rokov ďaleko v súhvezdí Labuť a má najmenej šesť exoplanét. S výnimkou jedinej sú však pri svojej hviezde bližšie, ako Merkúr pri našom Slnku.

Systém Kepler-11

Hovorí sa, že astronómovia objavia novú exoplanétu každé štyri dni. Potvrdených ich pritom poznáme viac ako päťstodvadsať. No toto tempo objavovania sa môže ešte zrýchliť. Vďačiť za to budeme americkému Národnému úradu pre letectvo a vesmír NASA, ktorý v roku 2009 vyslal do kozmu misu Kepler.

Jej účel je vlastne jednoduchý: hľadať cudzie kozmické svety. A ktovie, možno aj planéty, ktoré by umožňovali aspoň v nejakej forme mimozemský život.

Do tejto vesmírnej detektívky sa observatórium zapojilo už začiatkom minulého roka. NASA vtedy zverejnila objav viacerých exoplanét. No dosiaľ nikdy takú komplexnú sústavu, o akej informovala v stredu.

Družica totiž zistila, že okolo žltého trpaslíka s menom Kepler-11 krúži šestica planét, niektoré veľké ako Urán či Neptún. Iné sú o čosi menšie - stále však väčšie ako naša Zem.

„Planetárny systém Kepler-11 je úžasný," hovorí vo vyhlásení NASA člen misie Kepler Jack Lissauer. „Je prekvapujúco kompaktný, prekvapujúco plochý a je tam prekvapujúco veľa veľkých planét krúžiacich blízko svojej hviezdy."

Astronómovia tvrdia, že s výnimkou našej slnečnej sústavy je planetárny systém Kepler-11 najkompaktnejší a najkomplexnejší z dosiaľ objavených. To však neznamená, že nás nečakajú ešte väčšie prekvapenie.

Len zlomok oblohy

NASA priznala, že v budúcnosti sa môžeme pripraviť na radikálne zvýšenie počtu exoplanét.

Úrad už dnes údajne vie najmenej o troch stovkách planetárnych systémov s takmer tisíctristo kandidátmi na exoplanéty. Vedci však čakajú na nezávislé potvrdenie existencie týchto objektov.

Ďalším faktorom je, že observatórium sa pozerá len na malý výsek oblohy. „Kepler môže vidieť len 1/400 oblohy," zdôrazňuje William Borucki z vedeckovýskumného strediska Ames Research Center.

„A môže nájsť iba malú časť planét krúžiacich okolo hviezd, pretože z nášho pohľadu majú nesprávnu obežnú dráhu. Ak budete počítať s týmito dvomi faktormi, výsledky naznačujú, že musia jestvovať milióny planét obiehajúcich hviezdy, čo obklopujú naše Slnko."

Mnohé z nových exoplanét by sa mohli nachádzať v takzvanej obývateľnej zóne, kde by teoreticky mohol jestvovať život.

„Dostali sme sa z nuly na 68 kandidátov vo veľkosti Zeme a z nuly na 54 kandidátov v obývateľnej zóne - čo je oblasť, kde môže na povrchu existovať tečúca voda," vysvetľuje Borucki. „Niektorí kandidáti dokonca môžu mať mesiace s tečúcou vodou."