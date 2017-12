Aký by bol svet bez vedy?

Predstavte si, že by ste žili vo svete bez vedy. Alebo si predstavte, že žijete vo svete bez časticovej fyziky.

3. feb 2011 o 11:38 Tomáš Prokopčák

Takáto predstava je zrejme úplne absurdná, pretože aj keď rôzne doby rozumeli pod vedou rôzne veci, nejakým spôsobom sa vždy snažili pochopiť svet okolo seba.

Niekedy boli výsledkom rozkošatené teórie plné abstraktných pojmov, inokedy návody, ako si uzmieriť nahnevaných bohov. No vždy to bola snaha vysvetliť, prečo vychádza slnko, prečo sa hviezdy po nočnej oblohe posúvajú a prečo ľudia umierajú.

Trochu to preto okrešme - predstavte si, že by ste žili vo svete bez modernej fyziky, bez časticových teórií a bez hľadania drobných kamienkov, z ktorých je poskladaná realita okolo nás.

Pravdepodobne v takomto svete žijú ľudia, ktorí sa pýtajú, prečo tečú milióny a miliardy eur do zariadení a experimentov ako je Veľký hadrónový urýchľovač.

Vedci tam vraj nehľadajú nič použiteľné: ani návod na svetový mier, dokonca ani lieky na neliečiteľné choroby. Robia len taký - fuj, ako to musí znieť každému ľahkomyseľnému pragmatikovi - základný výskum.

Naozaj. Svetová potravinová kríza skutočne nezmizne len preto, že časticoví fyzici dokážu existenciu Higgsovho bozónu.

Ale nie je práve toto, čo ľudí odlišuje od ostatnej prírody? Že dokážeme myslieť aj na veci, ktoré pre nás nemusia mať bezprostredný úžitok? Že dokážme a predovšetkým chceme poznávať len preto, že sme zvedaví? Že máme túžbu pýtať sa?

Je vzrušujúce zahľadieť sa na veci malé aj veci veľké a predstaviť si všetko to, čo ešte nepoznáme, no na čo sa raz budeme pozerať ako na banality. A je ešte vzrušujúce pozerať sa na to, ako táto zmena z neznámeho na známe prebieha.

Trebárs aj v urýchľovači, ktorý pobeží pred veľkou odstávkou o rok dlhšie. A možno nám porozpráva príbeh o novom svete, ktorý síce nepoznáme, ale chceme spoznať.