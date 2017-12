Našli nových pravekých vtákov

Magnoavipes denaliensis a Gruipeda vegrandiunus žili pred približne 70 miliónmi rokov spolu s pterosaurami, dinosaurami a inými druhmi vtákov na území dnešného Národného parku Denali.

3. feb 2011 o 10:28 SITA

BRATISLAVA. V Národnom parku Denali na Aljaške objavili fosilizované stopy dvoch doteraz neznámych prehistorických druhov vtákov.

Tím amerických a japonských vedcov pod vedením Tonyho Fiorilla z Museum of Nature and Science v Dallase o svojom objave informoval prostredníctvom časopisu Journal of Systematic Palaeontology.

Nové druhy dostali vedecké mená Magnoavipes denaliensis a Gruipeda vegrandiunus, pričom prvý spomínaný zanechal v Denali neobyčajne veľké odtlačky.

Oba druhy žili pred približne 70 miliónmi rokov, keď sa v tejto oblasti vyskytovali aj pterosaury a rôzne dinosaury, z ktorých najpočetnejší boli zástupcovia čeľade Hadrosauridae.

Fiorillo spolu s kolegami objavil v tomto národnom parku odtlačky stôp aj iných druhov vtákov, z ktorých niektoré sa zhodujú s nálezmi z Ázie a južnejších oblastí Severnej Ameriky.

Vedci sa preto domnievajú, že Aljaška mohla už počas kriedy slúžiť ako hniezdisko, na ktoré vtáky migrovali z iných oblastí rovnako ako tomu je aj v súčasnosti.