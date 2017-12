Začal vychádzať prvý denník pre iPad

Volá sa The Daily a svoj obsah stavia na čerstvom bulvári v štýle The Sun a aktuálnom spravodajstve vo formáte The New York Post. Aj napriek viacerým odkladom sa Murdochovi v spolupráci s Apple podarilo spustiť plánovaný projekt.

3. feb 2011 o 9:41 Milan Gigel

Za jedno vydanie zaplatia záujemcovia 14 amerických centov, týždenné predplatné stojí 99 centov, ročné necelých 40 dolárov. Narozdiel od tlačených novín, elektronické obsahujú aj doplnkový multimediálny materiál. Články sú poprekladané videami a interaktívnou infografikou, fotografie sú dostupné vo vysokom rozlíšení. Na obsahu pracuje 100 redaktorov, začlenený však bude aj obsah z niektorých amerických denníkov zvučného mena. Aby bol projekt ziskový, musí získať približne 800-tisíc predplatiteľov. 30 percent tržieb poputuje do vrecka Apple Computers, zvyšok dostane vydavateľstvo News Corp.