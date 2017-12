The Fight: Lights Out - dajme si do nosa

Vedeli sme, že to s príchodom pohybového ovládania prostredníctvom ovládača Move príde i na Playstation. A prišlo. A drsný Danny Trejo nám drsným pohľadom a drsným hlasom hovorí, ako zmlátime toho podliaka na druhej strane.

2. feb 2011 o 12:50 Ján Kordoš

Ľavý hák, pravý hák, poriadne do tváre, ešte, teraz sa brániť a keď sa mu máli, dostane lakťom do oka. Áno, teraz sa pôjdeme biť!

Bojovka The Fight: Lights Out prekvapuje. Pomerne dlhú dobu - spočiatku príjemne, pretože vás navnadí a neskôr odrádza nedotiahnutým ovládaním a tak trochu plytkým obsahom. Potenciál, ktorý v sebe tento projekt ukrýva, je neskutočne obrovský a zároveň musíme konštatovať, že i trestuhodne nevyužitý. Základom hrateľnosti je boj prenášaný na obrazovku pomocou Move ovládača. Ten držíte v ruke a tým pádom verne simuluje pohyb ruky, ktorý prenáša priamo do hry ako údery. Do druhej ruky môžu tí majetnejší z nás chytiť druhý Move ovládač a môžu využívať presnosť oboch rúk, v opačnom prípade je nutné uchopiť klasický Sixaxis alebo Dualshock. Čiže gamepad. A keď sa začnete smutne pozerať na svoj navigačný ovládač, predávaný k Move, prečo ho, do čerta, nezakomponovali do možnosti volieb, začne vo vás vŕtať prvý červík pochybností. Nie posledný, ale to už na scénu nastúpi Danny Trejo a vy sa začnete seriózne báť, niektorí si možno aj zahanbene cvrknú.

Terez je otázne už len to, či od smiechu alebo od strachu. Zvolená farebná paleta je totiž ladená do čiernobielych až šedých odtieňov, a to nielen vo videách, ale aj pri samotnom hraní. Hudba je typicky poulično-gangsterská. Približne prvú polhodinu bude na vás Mačeta kričať a ukazovať vám techniku boja či ovládanie. V praxi to vyzerá tak, že sa síce herec s mexickým prízvukom tvári dostatočne nahnevane a skutočne z neho pri správnom (čiže tmavom) osvetlení ide strach. Lenže potom chytí do rúk Move a gamepad. So svietiacim ovládačom máva rukami, kričí akoby mlátil do zvlášť zvrhlého záporňáka. Pomerne vtipné hlášky síce zdvihnú kútiky vašich úst, avšak atmosféra pouličného boja pozvoľna vyprcháva, až sa napokon smejete nad hranou drsnosťou a snahou vybudovať okolo vás pocit nehostinného sveta, v ktorom vám nikto nič nedaruje. Márne. Dostaneme totiž niekoľko arén, v ktorých budeme musieť vymlátiť z hlavy i ten zbytok rozumu desiatkam adeptov na najtvrdšiu päsť roka. Žiadny plnohodnotnejší príbeh nečakajte, pričom pospájať pár bitiek dohromady i v krátkych epizódach by istotne nebol problém - a teraz už len môžeme zatlačiť slzu pri hriešnej myšlienke, že by sme si zahrali Fight Club.

Dobre teda: ocitneme sa v provizórnom ringu, kde mnoho pravidiel neexistuje. Niekedy máte za úlohu dostať soka k zemi s nulovým zdravím, inokedy hráte o najvyššiu nadobudnutú sumu (za podarené údery vám prichádza na účet cash) a podobne. Každý zo súperov je navyše trochu iný, používa iný spôsob boja, inak reaguje na ten váš. A keď vám to bude málo, tak sa pekne postavíte do virtuálnej telocvične, cvičíte (ako postavička, tak i v skutočnosti) a získavate skúsenosti, na základe ktorých svojho avatara vylepšujete. Niekoľko parametrov na základe vašej zadanej váhy a výšky na začiatku tak postupne rastie. Ale základom je samozrejme samotný boj. Práve tu narazila kosa na kameň a žiaľ i preto, že je to jediné, čo hra ponúka. No a aj to je tak trochu podivné.

Ono ovládanie bojovky je dvojsečná zbraň. Buď vás niekto bude ohovárať, že je to trápne jednoduché a len jemne hýbete rukami či krútite zápästím alebo sa musíte aktívne hýbať. To, čo spočiatku vyzerá ako jednoduché mávanie ručičkami, je len ilúzia gaučového hrania. Nie nadarmo majú tí páni v akčných hrách také veľké svaly a biceps s priemerom vášho stehna. Je to makačka a v The Fight musíte rukami vykonávať pohyby pripomínajúce skutočné zásahy, pričom žiadna pohodička, žiadny klídek. Musíte rýchlo udierať, musíte sa brániť, musíte sa hýbať (hra reaguje na pohyb hlavy, respektíve hornej časti tela, takže sa môžete úderom uhýbať) a - stačí vám pol hodinka aktívneho hrania, čo môžeme pokojne brať ako takých povedzme tri až päť zápasov a zaručene máte dosť! Fyzicky náročné hranie je tým pádom dvíhané na vyššiu úroveň - ved cvičíte, nie? Lenže v plytkej hre a navyše tie údery sú nejaké podivné a nie vždy hra stvára to, čo vy pred obrazovkou.

Hoci je Move presný ovládač (omnoho presnejší ako na Wii), nastala niekde chyba a postavička pred vami sa bije inak ako chcete a málokedy sa trafí do výberu správneho úderu. Tak jednoducho mlátite okolo seba ako ste to videli v akčných filmoch. A unavíte sa. Alebo ten panák neudiera vôbec. Čert to vezmi, fyzická aktivita ešte nikoho nezabila, avšak hra nerobí to, čo od nej očakávate, vaše pohyby nie vždy korešpondujú s tým, čo vyvádzate v hre a celé je to tým pádom také menšie zúfalstvo. Kamera je navyše značne nepraktická. Hoci sa môžete pozerať spoza hrdinu, spoza jeho jedného pleca, spoza druhého, tak trochu zboku a možno aj z treniek, použiteľný nie je ani jeden pohľad. Buď nevidíte priamo akciu alebo nedokážete hru dobre ovládať. Pohľad z vlastných očí žiaľ použitý nebol. The Fight navyše vyžaduje presvetlenú miestnosť, takže ak si zrazíte lampu, dohrali ste. Nielen preto, že niekto potom zrazí k zemi vás, ale hra vám bude hlásiť čosi o nevhodných podmienkach. Aby to nebolo málo, stále sa chce kalibrovať a stále chce kontrolovať vašu váhu a výšku, takže tieto parametre zadávate a ona vám s úsmevom na tvári vypľuje koľko kalórii ste spálili. A vám to je jedno, pretože ste unavení ako prasatá a vlastne ste sa ani nebavili, len mávali rukami sem a tam. To už radšej porýľovať tú záhradku.

The Fight: Lights Out je zaujímavým kúskom, no z pohľadu negatívneho. Mohla ponúknuť mnoho, avšak vzhľadom na vysokú cenu ide len o plytké mlátenie sa. Samozrejme, nejaký ten sval vám z hrania narastie a budete sa potom cítiť ako správny parťák do nových Expendables. Ale The Fight ako hra? Ako plnohodnotná hra? Ako plnohodnotná hra, ktorá sa prirodzene ovláda a máte potešenie z toho, že ten panák máva rukami ako vy? To rozhodne nie. Žiaľ. A nezachránil to ani Danny Trejo.

HODNOTENIE: 4/10