Je čas zabudnúť na bezplatné weby

Noviny hľadajú cestu, ako zvýšiť príjmy, spájajú sa pod jednu platobnú bariéru.

2. feb 2011 o 0:00 Ondrej Podstupka

Prvá vlna spoplatňovania obsahu na slovenských weboch by mohla prísť v apríli tohto roku.

BRATISLAVA. Vždy, keď sa internetom šíri fáma, že sa za Facebook začne platiť, zakladajú jeho používatelia v panike protestné skupiny a prisahajú nepriateľstvo za každý cent, ktorý by od nich pýtali. Potom im dôjde, že to bola fáma.

Ak si niečo naozaj zasluhuje podobnú pozornosť návštevníkov slovenského internetu, nie je to Facebook, ale plány slovenských vydavateľov.

Už o pár mesiacov to môžu byť ich stránky, ktoré pred čitateľa postavia platobnú bránu. Skôr, než príde ďalšia fáma o platení za Facebook, možno prvýkrát v živote zaplatia za plnohodnotné čítanie svojho spravodajského webu.

Zlepšenie zaplatia

Ako sa bude platiť za web platenie umožní prístup na všetky spoplatnené časti všetkých zapojených webov, spravodajstvo a bežne dostupný obsah zostanú zdarma, cena za mesačný prístup: 2,90 eura, cena za týždenný prístup: 0,90 eura, platenie cez SMS, kartou, cez internetbankingy a PayPal, neskôr aj ako súčasť faktúry od poskytovateľa internetového pripojenia, platenie sa bude viazať na e­mail a na hlavnom počítači sa obsah otvorí hneď po zaplatení, bez akejkoľvek registrácie, ak bude človek chcieť využívať spoplatenie z viacerých počítačov, bude sa musieť prihlásiť na špeciálnom účte.

Slovenské stránky nemajú na rozdiel od Facebooku základňu stámiliónov používateľov, ktorá by prinášala tučné reklamné príjmy. Okrem toho Facebook nemusí vytvárať obsah, starajú sa o to sami ľudia, ktorí radi píšu statusy a zverejňujú svoje fotky a ani im nenapadne, že by im za ne mal Facebook platiť.

Zato autori, ktorí píšu texty na novinových a mediálnych weboch, od vydavateľov honoráre očakávajú. A náklady vydavateľov na obsah sú v najlepšom prípade len o málo nižšie ako výnosy z reklamy.

„Ak sú dnes ľudia nespokojní s kvalitou slovenskej žurnalistiky, príčina nie je v tom, že médiá nechcú vyrábať kvalitnejší obsah, ale väčšinou si to nemôžu dovoliť. Bez toho, aby sa čitatelia začali priamo podieľať na nákladoch na výrobu obsahu, zvyšovanie jeho kvality nie je možné,” hovorí Tomáš Bella z firmy NextBig, ktorý sám pôsobil ako šéfredaktor sme.sk.

NextBig spolu s vydavateľmi tvorí vo svete nevídaný projekt na spoločné spoplatnenie časti ich internetových služieb. Nádeje si robia práve na malom slovenskom trhu, kde nie je dohoda vydavateľov taká nemožná ako inde.

Pridajú sa aj veľkí

Projekt s názvom Piano má spojiť vydavateľov spoločnou platobnou schémou. Každý z nich vyčlení časti svojho webu, ktoré už nebudú bezplatné. Peniaze, ktoré by mali návštevníci platiť za spoplatnenú zónu internetu, si budú deliť. Toľko hrubá schéma projektu, ktorý programuje firma Etarget, už majúca skúsenosti s prevádzkou platobného nástroja na drobné platby.

O vstupe do Piana rokuje Bella s desiatimi médiami. Šesť z nich podľa neho má predbežný záujem. Nám potvrdili zámer zapojiť sa do projektu PC Revue a Trend. Najsilnejší spravodajský portál sme.sk v ňom bude tiež. Hospodárske noviny, Pravda, Nový Čas a .tyždeň sa o projekt prinajmenšom zaujímajú.

Väčšina médií pravdepodobne nespoplatní hlavné a najviac navštevované časti svojich webov. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že by riskovali významnú stratu návštevníkov.

Skôr si každý vydavateľ hľadá vlastné služby a sekcie, ktoré má jedinečné a tým aj jednoduchšie spoplatniteľné. No kým sa rokovania neskončia, nemienia nič spresňovať.

SME spoplatní služby

Denník SME plánuje zo svojho webového obsahu zapojiť do Piana sekciu komentárov a časť z produkcie tv.sme.sk Zaplatiť si zrejme budú musieť aj ľudia, ktorí často diskutujú. Čítanie diskusií bude zdarma, podobne i dva až tri diskusné príspevky denne, no aktívne diskutovanie nie.

„Dve tretiny diskutérov nepocítia nijaké zmeny. Najaktívnejšia tretina si môže priplatiť alebo znížiť počet príspevkov, čo by malo zvýšiť kvalitu diskusií,“ povedal vedúci vývoja nových projektov sme.sk Tomáš Ulej.

Zdá sa, že podobnú filozofiu budú presadzovať aj ďalšie médiá. Trend chce podľa vedúceho online projektov Radoslava Augustína za platobnú bariéru postaviť už rovno prémiový obsah. PC Revue ešte presnú formu bariéry dolaďuje, ale tiež ráta so spoplatnením unikátneho obsahu, napríklad videa.

Vlastná verzia

Nie všetci, čo tvoria obsah, sa do Piana pridajú. Napríklad Zoznam, ktorý prevádzkuje spravodajský server topky.sk, spoplatnenie nechystá. „Nie je možné spoplatniť niečo, čo bolo doteraz voľne dostupné pre každého a zadarmo,“ povedala PR manažérka Zoznamu Katarína Pekaríková.

Tvrdí, že ľudia budú na webe hľadať alternatívy, ktoré sú zadarmo. Zoznam plánuje projekt sledovať. Do projektu sa neplánuje zapojiť ani spoločnosť Centrum, pod ktorú patrí portál aktualne.sk.

Priame platby skúšali aj v zahraničí. Výsledky boli rôzne. Prestížne noviny Wall Street Journal majú web pomerne úspešne spoplatnený už niekoľko rokov.

Keď sa však pokúsil platobnú bariéru zaviesť web novín London Times, návštevnosť im klesla o dve tretiny a podľa niektorých odhadov stratili na príjmoch z reklamy viac, ako získali na platenom obsahu. Ďalšie hovoria, že aj napriek veľkému poklesu návštevnosti príjmy zo spoplatnenia prevýšili stratu spôsobenú výpadkom príjmov z reklamy.

Predbežné náčrty podoby platobnej bariéry

Kliknite - obrázok zväčšíte.