The Shoot - tak si teda zastrieľajme

S príchodom pohybových ovládačov ku všetkým herným konzolám sa otvára cesta mainstreamu.

1. feb 2011 o 17:10 Ján Kordoš

Tí hráči, ktorí sedeli v pohodlnom kresle a užívali si nádherné technické spracovanie, dômyselnú zápletku, či jednoducho čokoľvek, čo im dovolilo vychutnávať si hranie, sa musia postaviť. A mávať rukami a nohami. Pretože to je rodinná zábava, trepe sebou celá rodina.

Sony prišlo so svojim Move ovládačom, ktorý sme testovali v strategickom RUSE, ochutnali sme i akciu v Killzone 3. Nechceli sme sa hneď vrhnúť na balíky hier, ktoré sa v Sony vyrobili špeciálne k tomu, aby prezentovali silu a možnosti pohybového ovládania. Síce sa junáci z Nintenda smejú v kúte až sa za brucho chytajú a vyvreskujú pri tom šialené “wiiiiiiii”, necháme ich tentoraz odpočívať a pozrieme sa na zub aspoň niektorým kúskom, na ktoré sa oplatí hodiť zrak. A začneme pekne strieľaním - vo virtuálnej podobe nádhernou to činnosťou.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

The Shoot je obyčajný rail shooter. Aby to nebolo málo, je určený i pre mladšie ročníky, ktorý udržia nielen moč, ale aj ovládač Move v rukách. Čo presne to znamená v ľudskej reči? Rail shooter predstavuje klasickú automatovú zábavu. Akcia v nej je aspoň na prvý pohľad minimalizovaná na ovládanie kurzoru, pohyb postavy hráča je vopred naskriptovaný a vaša jediná činnosť tak spočíva v mierení kurzorom a následné strieľanie. Starší hráči si spomenú na arkádu Virtua Cop, ostatní spoznajú v princípe Time Crisis. A tá rodinná zábava? Nielenže v hre neuvidíte ani kvapku krvi, dokonca ani žiadny orgán neletí vzduchom - a v podstate ani nikoho nezastrelíte. Dej je totiž pomerne prostý: ako herec musíte v rôznych béčkových filmoch postrieľať nepriateľov. Tí sú postavení z poctivých kartónov a keď na vás vyskakujú na obrazovke, v podstate sa hýbu na koľajniciach alebo sa proste zrazu objavia, pretože ste postúpili ďalej.

Presne to je ten dôvod, prečo môžete dať Move aj dieťaťu na prelome prvého a druhého stupňa základnej školy. Násilie je totožné so strieľaním ruží v zábavnom parku. Napriek tomuto mierne infantilnému looku The Shoot ponúka neočakávane zábavné momenty. Filmových svetov je celkovo päť (western, invázia robotov, strašidelný dom, mafiánske historky a podvodný svet), každý je zložený zo štyroch epizód a... a samozrejme to nie je akcia na dlhé hodiny a hodiny. Rozmanitosť je pomerne jasná, každý film je i celkom zaujímavý (z pohľadu nenáročného diváka, nie skúseného hráča), prostredie je čiastočne zničiteľné, obsahuje mnoho bonusov a keď to i celé dohráte, okamžite sa pustíte do akcie znovu. Práve hrateľnosť založená na prostých a fungujúcich princípoch vás bez väčších problémov prinúti skúsiť to znovu.

Vynecháme tentoraz challange úlohy (tie však taktiež budete chcieť pokoriť) alebo výuku. Kúzlo príbehov je založené na jednoduchom prekonávaní najvyššieho skóre. Fungovalo to už pred rokmi v iných arkádových hrách a teraz tomu nie je inak. Reťazenie väčšieho počtu získaných bodov presnou streľbou bez minutia, využívanie rôznych výbušných sudov a iných predmetov - to všetko je nutnosťou k tomu, aby ste si otvorili cestu ďalej. Nestačí len bezhlavo po všetkom strieľať. Aj preto, že sa na scéne objavujú civilisti, za ktorých zastrelenie vám hra body vezme a aj z prozaického dôvodu: základná myšlienka je postavená na tom, že svojou streľbou musíte upútať režiséra. Ak teda nemierite presne alebo naopak schytávate zásahy, klesá dôvera režiséra vo vás a... stratíte jeden zo životov, respektíve Continue možností.

Game over nastať teda samozrejme môže, ale ak sa naučíte čo a ako (a hlavne kam a kedy), budete si virtuálne strieľanie užívať a hromadiť body ako dôchodcovia akciový tovar do košíkov vo výpredajoch. Hrať môžete i kooperatívne a netreba dodávať, že zábava adekvátne stúpa. Ak vynecháme technické spracovanie a hernú dobu - čistý čas, ktorý vám zaberie dohranie každého z filmov, je irelevantný, ale jeden za nejakých tých 20-30 minút pokoríte - je tým najdôležitejším ukazovateľom zábavy ovládanie. Nie je úplne bezchybné, avšak rozhodne nekazí celkovú zábavu.

Netreba pripomínať, že správna kalibrácia je základom úspechu. V mnohých prípadoch totiž musíte mieriť presne na vybrané časti tela nepriateľa, čo sa dá jedine vtedy, ak ovládačom Move ukazujete adekvátne kurzoru. The Shoot sa dá ovládať pomerne pohodlne i posediačky, takže sa môžete rozvaliť do svojho obľúbeného kresla a nemusíte - ako vidieť v propagačnom videu - veľmi poskakovať. Uhýbanie sa do strán sa dá aktivovať tak, že kurzor rýchlo presuniete do strany obrazovky. Táto obrana proti nepriateľskym zbraniam je nutná, avšak smrtiace predmety letiace na vás môžete i zostreliť. Trochu horšie je to s vyvolávaním špeciálnych možností, respektíve “krúžením ovládača nad hlavou” ako s lasom. Vyvolanie ostatných funkcií, ktoré získavate za bezchybné znižovanie stavov v súperových radoch, je už prirodzenejšie, ale spomínané spomaľovanie času je proste zbytočne zložitým.

The Shoot je party hra, avšak mierne atypická. Je to hra rodinná, no zároveň strieľačka a podarená akcia. Nepotrebujete v nej umelú inteligenciu nepriateľov a ani pôsobivý príbeh či potoky krvi. Ponúka práve to, čo zaujme pravidelného hráča i nezaujatého človeka. To je ohromná sila tohto projektu a hoci je to strieľanie pomerne krátke a jednoduché, má potenciál zabaviť čo najširšie publikum. Škoda len tej ceny, ktorá mohla byť o čosi nižšia.

HODNOTENIE: 6,5 / 10