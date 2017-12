Reálna jazda so SHIFT 2: Unleashed

1. feb 2011 o 11:45 Ján Kordoš

Na čo aj, dobré meno si vývojári u nás už spravili a na rozdiel od nedávno vydaného Hot Pursuit sa hrateľnosť orientuje viac k simulátorom. Dokazuje to aj posledné video, ktoré by síce mohlo ukázať i viac, no už teraz je vidno, že SHIFT 2: Unleashed chce začať nenápadne súperiť s čisto konzolovými tátošmi - poznáte ich. Nejaké to Gran Turismo a Forza MotorSport.

Len miesto bombastického zoznamu aut a tratí sa chce sústrediť na samotná zážitok z jazdy, ktorý by mal byť maximálny pri voľbe pohľadu z helmy jazdca. Koncom marca uvidíme, tešiť sa však tešíme.

video //www.sme.sk/vp/19153/

Zdroj:Fileshack