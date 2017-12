Bohaté možnosti úpravy hrdinov z Darkspore

1. feb 2011 o 10:10 Ján Kordoš

Darkspore ide na to presne týmto spôsobom. Odnáša si zo sveta Spore bohaté možnosti editácie potvoriek a príšeriek, no na druhú stranu vám ich dáva do rúk v akčnom RPG. Predstavte si Diablo, len tu nebudeme mečom vyrezávať vnútornosti a krvou kresliť po zemi pekelné symboly. Hrateľnosť je jasne definovaná, tvorivá činnosť bude smerovaná znovu na editor, avšak v tomto prípade je spojený s vývojom postavy a jej zlepšovaním. Ako v klasickom akčnom RPG, len tu nebudeme rozdeľovať body medzi schopnosti a vlastnosti, ale konkrétne meniť jedného zo svojich hrdinov. Pozrite sa ako.

video //www.sme.sk/vp/19151/

Zdroj:Fileshack