Pokračovanie Need for Speed: Shift bez potreby rýchlosti a adrenalínovou jazdou

17. jan 2011 o 13:45 Ján Kordoš

ám to nevadilo, avšak korene Need for Speedu sú skutočne niekde inde, o čom sme sa mohli presvedčiť pri poslednom Need for Speed: Hot Pursuit. SHIFT 2: Unleashed sa tak stáva novou značkou a my tomu tlieskame. Dvojnásobne, keď vieme, že hra sa objaví na trhu už 24. marca tohto roku. A prečo? Pozrite si video, ktoré obsahuje zábery z hrania a pochopíte sami.

video //www.sme.sk/vp/18958/

Zdroj:Fileshack