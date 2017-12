2 x netbook ASUS s výkonom pod kapotou

Klasické netbooky síce neboli pri svojom zrode určené na aktívnu prácu, sledovanie multimédií, či hranie hier, avšak trh sa nie vždy stotožní s predstavou výrobcu.

Spoločnosť Asus to so svojím konceptom Eee PC skutočne vyhrala a podarilo sa jej vytvoriť nový segment trhu. Aj keď boli prvé prístroje koncipované ako lacná náhrada za klasický notebook, tak svojou obľúbenosťou proste museli prekročiť tento prah a ponúknuť vyšší štandard.

Nová platforma

Na vynovenie platformy Intel ATOM mnohí užívatelia čakali na začiatku tohto roka ako na spasenie, ktoré bude konečne plne konkurencieschopné a prinesie vyšší procesorový a grafický výkon. Nová generácia PineTrail priniesla skutočne niekoľko pozitívnych zmien, avšak zároveň mnoho požiadaviek nenaplnila. Tou najvýraznejšou zmenou je integrácia pamäťového radiča a grafického čipu do procesora. Vďaka tomuto presunu vznikla takzvaná APU (Accelerated Proccesing Unit), prinášajúca výrazne menšie nároky na priestor. Tento krok sa javí ako výsostne logický práve kvôli tomu, že pôvodný čipset i945 GSE bol nielen zastaralý po technologickej stránke (severný mostík bol vyrábaný 130 nm technológiou), ale zbytočne zaberal miesto a so svojou spotrebou predstavoval najväčšiu slabinu celej platformy. Neobjavujú sa tu tak tri čipy, ale len procesor doplnený o samotný (výrazne jednoduchší) čipset s označením NM10 (Tiger Point). Ak sa pozrieme na celkovú spotrebu platforiem, budú nám hneď jasné výhody nového riešenia. Pri starej platforme sa celkové TDP pohybovalo na hodnote okolo 16 W, novinka prináša úsporu vyše 50 %, čo má pozitívny dopad na výdrž práce na batériu a znižuje to aj nároky na chladenie.

Grafický čip

Od integrovanej grafickej karty mnohí užívatelia očakávali výraznejšie zlepšenie aktuálnej situácie, avšak realita je výrazne odlišná. Pri všetkých procesoroch sa totiž nachádza model Intel GMA 3150, ktorý môžeme označiť za skutočne len obyčajný „zobrazovač“. Jeho jedinou výhodou je energetická nenáročnosť, ktorá je však spôsobená výrazným orezaním funkcií. Pre 3D akceleráciu je tu prítomná podpora DirectX 9 s Pixel Shader 2.0, čo dáva tušiť; zvládnutie len skutočne nenáročných starých hier. Pre netbooky to samozrejme nemusí byť až také mínus, ale dobre vieme, že aj tí najmenší sa radi hrajú počítačové hry a aktuálny nárast obľuby flashových hier by mohol byť zo strany Intelu podporený výkonnejšou grafickou kartou. Čo nás však mrzí najviac, je veľmi slabá podpora pri prehrávaní videa. Intel GMA 3150 totiž zvláda plne akcelerovať len kodek MPEG2, čo je v súčasnej dobe priam nevídané.

NVIDIA ION

Netbooky však niektorí užívatelia neberú len ako prístroje určené na nenáročnú kancelársku prácu, ale chcú sa s nimi aj zabávať. Práve pre túto skupinu zákazníkov ponúka NVIDIA riešenie, ktoré z klasických netbookov spraví zaujímavé prenosné multimediálne centrum. Pri obidvoch testovaných notebookoch sa nachádza nová generácia NVIDIA ION, označovaná aj ako ION 2 (jadro GT218). Nejedná sa síce o žiadneho trhača asfaltu, avšak oproti integrovanému riešeniu prináša výrazne vyšší výkon. Počet Stream procesorov sa pri modeli EeePC 1215N zastavil na čísle 16, čo je zhodné s Low-end dedikovanými grafickými kartami predchádzajúcej generácie. Výhodou novej generácie NVIDIA ION je prítomnosť technológie NVIDIA Optimus, vďaka ktorej sa používa presne tá grafická karta, ktorá je v daný moment potrebná. Pri práci v textovom editore alebo pri práci na batériu je výkonný ION zbytočným luxusom a tak sa automaticky vypne a o zobrazenie sa stará integrované riešenie Intelu. Pri spustení počítačovej hry, prehrávaní Full HD videa alebo pri CUDA aplikáciách sa zas okamžite aktivuje dedikované riešenie NVIDIE a poskytne vyšší výkon. Neradi by sme však budili prehnané nádeje – v porovnaní s klasickými notebookmi je v hrách kombinácia Intel ATOM + NVIDIA ION výkonná približne ako nová rodina procesorov rodiny Core i3 s integrovaným grafickým jadrom Intel GMA HD (s príchodom novej generácie Sandy Bridge sa náskok Intelu ešte zvýši).

ASUS Eee PC 1015PN

Prvý z dvojice testovaných modelov predstavuje zástupcu z v súčastnosti asi najobľúbenejšej netbookovej kategórie 10,1“ modelov, ktorá je ešte stále pomerne slušne kompaktná. To potvrdzuje aj veľmi malá hmotnosť 1,25 kg, ktorá vás nebude obťažovať ani pri celodennom prenášaní. Keď už začíname s displejom, tak musíme pochváliť jeho matný povrch a pomerne príjemné podanie farieb. Zamrzelo nás však použitie nižšieho rozlíšenia 1024×600 bodov, čo môže znamenať problém pre niektoré aplikácie. K samotnej konštrukcii výhrady nemáme – vo svojej cenovej kategórii určite neurazí, keďže použité plasty sú pomerne pevné, presne lícujú a nezabudlo sa ani na pevnejšie veko displeja. Nám sa v rukách ocitol model v čiernom prevedení, avšak dostupná je aj biela, tmavočervená a modrá. Pri procesore siahol výrobca po pomalšej verzii Intel ATOM N550 s pracovnou frekvenciou 1,5 GHz a TDP na hodnote 8,5 W.

Procesor má síce dva jadrá a technológiu Hyper Threading (až 4 súčasne spracované vlákna), avšak použitie len 1 GB DDR3 modulu predstavuje najväčšiu brzdu systému (odporúčame okamžité rozšírenie operačnej pamäti. Pri jednoduchom prezeraní webu, či práci v textovom editore to možno nepocítite, avšak stačí trochu aktívnejšie používanie, prípadne viacero spustených programov a netbook okamžite stratí dych. Dobre to vidno aj pri teste konverzie HD videa, kde ju 2 GB zrýchlia o približne 60%. Škrty však nastali aj pri samotnom riešení NVIDIE, kde zo štandardných 16 Stream procesorov ich zostalo len 8. Stále to však plne postačuje na hardvérovú podporu prehrávania HD videa, hranie starších hier, či akceleráciu Flash 10.1. Zvyšok výbavy tvorí 250 GB pevný disk, webová kamera a klasická nádielka konektorov vrátane digitálneho obrazového HDMI pre možnosť pripojenia na LCD / DPD TV. Vďaka technológii NVIDIA Optimus sa výdž práce na batériu dostala až ku hranici 9 hodín, čo je vynikajúca hodnota.

ASUS Eee PC 1215N

Je to ešte netbook alebo nie? Na jednej strane tu máme 12,1“ displej s rozlíšením 1366×768 bodov, 2 GB operačnú pamäť a plnohodnotný operačný systém Windows Home Premium v 32-bit verzii, avšak na stranu druhú je tu stále platforma Intel ATOM. Hardvérový základ tu konkrétne tvorí procesor Intel ATOM D525 – jedná sa o dvojjadrový procesor s technológiou HyperThreading, vďaka čomu dokáže spracovať súčasne až štyri vlákna. Pri jeho pracovnej frekvencii 1,8 GHz sa to môže javiť ako pomerne slušné riešenie, avšak nenechajte sa oklamať parametrami – je to stále ATOM, hoci vo svojej aktuálne najlepšej forme, podporenej dokonca aj možnosťou pretaktovania.

Pre nenáročnú prácu či zábavu postačí, pre aktívneho pracanta už môže byť limitujúcim faktorom. Na druhú stranu treba uznať, že netbooky nie sú koncipované ako výsostne pracovné nástroje. V prípade tohto modelu má GPU až 16 Stream procesorov frekvenciou 1092 MHz (samotné jadro má 475 MHz) a 512 MB DDR3 pamäte so 64-bit zbernicou na 1580 MHz. Zvyšnú hardvérovú konfiguráciu tvorí 250 GB pevný disk, webová kamera a 2 GB operačnej pamäti. Potešil nás aj digitálny obrazový výstup HDMI a do budúcna určite oceníte aj prítomnosť dvoch konektorov USB 3.0 (so samozrejmou kompatibilitou s nižšími verziami). Pri displeji zvolil výrobca rozumných 12,1“ s rozlíšením 1366×768 bodov, čo poskytuje komfort aj pri aktívnejšom využívaní a netbook si zároveň môže zachovať kompaktné rozmery.

Matný povrch pri displeji chválime, nerovnomerné podsvietenie už určite nie. Čo sa týka samotnej konštrukcie, tak tu nachádzame už videné línie zaujímavého konceptu ASUS Seashell, ktorý našťastie nie je nijak prekombinovaný - čisté línie s oblými rohmi pôsobia veľmi príjemne. Použité sú tu pomerne pevné plasty aj pri veku displeja, avšak určite nečakajte extrémnu odolnosť ako pri profesionálnych riešeniach. Povrch je trochu zvláštny, nakoľko síce nie je vyslovene lesklý, avšak stačia trochu mastnejšie ruky a môžete si pripraviť handričku na čistenie. Na klávesnici typu chiclet sa nám pracovalo veľmi dobre a nebyť ďalšieho stĺpca kláves na pravej strane, tak by sme boli maximálne spokojní. Touchpad má veľmi príjemný povrch, po ktorom sa prst pohybuje plynulo a veľmi presne. Radosť nám pokazila jedine dvojica prítomných kláves, ktoré sa stláčajú veľmi ťažko. Na koniec sme si nechali výdrž pri práci na batériu, ktorá v našom teste simulujúcom nenáročnú kancelársku prácu s vypnutou Wi-Fi presiahla hranicu siedmych hodín. Nie je to žiadny extrémny rekord, avšak s ohľadom na celkový výkon určite príjemne poteší.