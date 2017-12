Paríž a Berlín sa usilujú presadiť minimum medzinárodných pravidiel v bioetike

Paríž/Berlín 5. júna (TASR) - Francúzsko-nemecký záprah si našiel nové pole činnosti: definovanie "svetových princípov v bioetike". Ide o to, aby sa na medzinárodnej úrovni stanovilo minimum pravidiel s cieľom predchádzať, vzhľadom na pokrok v biotechnológiách, reálnym hrozbám - že by sa raz ľudstvo zobudilo do dňa, keď by sa ľudia "vyrábali na mieru" genetickou selekciou alebo klonovaním, uvádza v dnešnom čísle denník Libération.

"O čo ide, nie je nič menej ako budúcnosť samotného ľudského rodu," dramaticky komentoval nemecký minister zahraničných vecí Joschka Fischer, keď v pondelok v Berlíne otváral dvojdňovú konferenciu o bioetike. Francúzsko a Nemecko na ňu pozvalo vedcov zo 70 rozvíjajúcich sa krajín. Všetky tieto krajiny majú spoločný cieľ - rozvoj špičkového výskumu v biotechnológiách, zdôrazňujú noviny.

Francúzsko aj Nemecko - ktoré nedávno prijali reštriktívne zákony, ktorými sa obmedzuje výskum na kmeňových bunkách embryí a zakazuje sa klonovanie aj na takzvané terapeutické ciele - sa obávajú, aby rozvíjajúce sa krajiny neodhodili škrupule a nepustili sa do "fabrikovania príšer", komentuje denník.

Všetci účastníci konferencie zdôraznili, že aj v ich krajinách je úsilie na stanovenie pevného rámca etiky vo výskume. Na konferencii sa objavilo niekoľko prvkov, predstavujúcich minimálny konsenzus. Medzi nimi je výzva na nezaujatú medzinárodnú spoluprácu (chudobné krajiny sa obávajú neokolonializmu veľkých západných vedeckých laboratórií), odmietnutie klonovania na reprodukčné účely, odmietnutie medzinárodného obchodu s embryami, alebo selekcia pohlavia detí. Tieto body chcú usporiadatelia konferencie, Francúzsko a Nemecko, podporiť aj v UNESCO.

Spoločný francúzsko-nemecký postup v oblasti bioetiky nesmie zakryť vážny nesúlad v danej otázke medzi jednotlivými členskými krajinami Európskej únie, podčiarkuje Libération. Medzi liberálnymi krajinami, akými sú napríklad Švédsko alebo Veľká Británia, a prísnymi odporcami, ako Španielsko, je priveľká priepasť, aby krajiny EÚ mohli postupovať spoločne. Konštatovali to predstavitelia Paríža aj Berlína. Dokonca aj medzi Parížom a Berlínom je daná otázka v nerovnováhe, podotýka denník. Kým nemecké ministerstvo zahraničných vecí zaradilo bioetiku do "novej oblasti zahraničnej politiky" a na úroveň problematiky životného prostredia, či ľudských práv, francúzske ministerstvo zahraničných vecí neposlalo ani jedného diplomata na konferenciu, podčiarkol denník.