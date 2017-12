Klokanie baktérie majú znížiť emisie metánu austrálskym dobytkom

Canberra 3. júna (TASR) - Austrálski vedci dnes oznámili, že ako príspevok v boji proti globálnemu otepľovaniu sa pokúsia znížiť emisie metánu produkovaného tamojším dobytkom tým, že chovným zvieratám implantujú baktériu objavenú v žalúdkoch menej plynatých kengúr.

Obrovské stáda austrálskych kráv a oviec podľa odhadov vyprodukujú ročne tri milióny ton metánu, čo predstavuje 14 percent celkového objemu austrálskych emisií skleníkových plynov Austrálie, ktorá je krajinou s najväčšími emisiami v prepočte na hlavu. Austrália je zodpovedná za takmer dve percentá svetovej produkcie skleníkových plynov, pričom jej podiel na svetovej hospodárskej aktivite je len jedno percento.

Metán - produkovaný zvieratami a ľuďmi pri trávení rastlinnej potravy - ma 21-krát väčší potenciál pre globálne otepľovanie ako oxid uhličitý, ktorý je hlavným skleníkovým plynom a vzniká pri spaľovaní fosílnych palív, akými sú uhlie, ropa a zemný plyn.

Vedci, ktorí spolupracujú so štátom Queensland, majú teóriu, že mikróby prítomné v žalúdkoch klokanov odstraňujú vodík, ktorý je spojený s produkciou metánu pri trávení. "Na rozdiel od hovädzieho dobytka a oviec, kengury zrejme nevylučujú metán pri (žalúdkovej) fermentácii. Metán je spôsob, ako sa zbaviť vodíka pri fermentácii," vysvetlil Athol Cleavey, výskumník zo štátnej Vedeckej agentúry pre potraviny a vlákna.

Cleavey dodal, že spolu s týmom vedcov experimentuje so 40 druhmi baktérií zo žalúdkov klokanov. Cieľom týchto aktivít je určiť, ktorú z nich možno adaptovať pre žalúdky oviec a hovädzieho dobytka.

Aplikovanie klokaních mikróbov by mohlo zvýšiť efektívnosť miestneho chovateľského priemyslu tým, že pre dobytok - dovezený do Austrálie európskymi kolonizátormi - by boli domáce trávy lepšie stráviteľné.