Firmy už používajú sociálne médiá, zatiaľ však skôr experimentujú

Väčšina veľkých a stredných firiem už začala používať sociálne médiá na komunikačné účely. Organizácie však priznali, že s týmto typom komunikačného kanála zatiaľ skôr experimentujú, chýba im dôkladnejší strategický prístup a následné vyhodnotenie.

15. okt 2010 o 13:00 (sita)

Vyplýva to z medzinárodného prieskumu, ktorý zorganizovala agentúra Neopublic Porter Novelli .Väčšina opýtaných má pozitívny postoj k sociálnym médiám a vníma, že sú veľkou príležitosťou pre ich biznis. Napriek tomu by však asi tretina opýtaných potrebovala viac dôkazov o tom, ako môžu sociálne médiá pomôcť ich biznisu.

Viac ako polovica firiem zatiaľ so sociálnymi médiami iba experimentuje, iba 27 % opýtaných už integrovalo sociálne médiá do celkovej komunikačnej stratégie. Najčastejším účelom zapájania sociálnych médií do komunikácie je upevňovanie dobrej reputácie značky, dialóg so zákazníkmi, alebo snaha podporiť návštevnosť webových stránok. Najčastejšie používanými nástrojmi sú tzv. social networking stránky.

V súčasnosti sa polovica opýtaných organizácií stará o zapájanie sociálnych médií do komunikačných aktivít vlastnými silami, pričom sa o to starajú predovšetkým marketingové oddelenia alebo oddelenia komunikácie a PR. Viac ako polovica opýtaných organizácií umožňuje svojim zamestnancom neobmedzený prístup na sociálne médiá, napriek tomu však len štvrtina má vnútornú firemnú politiku, ktorá upravuje aktivity na sociálnych médiách pre zamestnancov.

Firmy vnímajú rôzne bariéry pre širšie využitie sociálnych médií ako napríklad neschopnosť vypočítania návratnosti investícií, nedostatok digitálnej gramotnosti a porozumenia sociálnym médiám, ako aj nedostatok efektívnych nástrojov na meranie aktivít na sociálnych médiách. Napriek tomu, podľa výsledkov prieskumu napríklad iba tretina opýtaných používa služby monitoringu sociálnych médií.

Podľa prieskumu používajú organizácie na meranie úspechu komunikačných aktivít prostredníctvom sociálnych médií skôr kvantitatívne údaje. Najčastejšie používanými jednotkami merania sú počet interakcií, alebo komentárov, počet fanúšikov a návštevnosť stránky. Rozpočty na komunikačné aktivity prostredníctvom sociálnych médií postupne rastú, ale stále sú veľmi obmedzené. V súčasnosti už väčšina opýtaných investuje do tohto typu komunikácie, zatiaľ čo v roku 2009 skoro polovica opýtaných nemala na sociálne médiá vyčlenené žiadne prostriedky. Napriek tomu je pre sociálne médiá vyčlenených len približne 5 až 10 % z komunikačných rozpočtov.

Medzinárodného prieskumu sa zúčastnilo celkovo 121 organizácií a firiem z 15 krajín. Boli to Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko a Veľká Británia. Oslovené organizácie pôsobia v približne 13 hospodárskych odvetviach.