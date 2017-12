Pre väčšinu používateľov je internet hlavným mediálnym kanálom

Na celom svete využívajú ľudia, ktorí majú prístup na internet, digitálne zdroje ako svoj primárny mediálny kanál.

14. okt 2010 o 10:35 SITA

Väčšina, 61 % používateľov internetu ho využíva každodenne, zatiaľ čo televízia je primárnym mediálnym kanálom pre 54 % ľudí, pre 36 % je to rádio a 32 % uprednostňuje noviny. Vyplýva to z globálneho prieskumu Digital Life, ktorý agentúra TNS vykonala na takmer 50 tis. užívateľov internetu v 46 krajinách.

Online užívatelia na rýchlorastúcich trhoch predbehli vo využívaní digitálnych aktivít vyspelé trhy. Krajiny ako Egypt a Čína majú oveľa vyššiu úroveň využívania digitálnych aktivít ako vyspelé trhy, ako sú napríklad Japonsko, Dánsko alebo Fínsko, a to aj napriek tomu, že vyspelé trhy majú zvyčajne rozvinutejšiu internetovú infraštruktúru. Aktivity, akými sú blogovanie a sociálne siete, sa na rýchlorastúcich trhoch zvyšujú veľkou rýchlosťou. Prieskum ukazuje, že štyria z piatich online používateľov v Číne a viac ako polovica v Brazílii napísali už svoj vlastný blog alebo komentár do fóra. V USA to bola necelá tretina.

Internet sa stal aj automatickou možnosťou zdieľania fotiek medzi online užívateľmi rýchlorastúcich trhov, predovšetkým v Ázii. Najviac online užívateľov, ktorí už uploadovali fotky na sociálne siete alebo na stránky, ktoré sa zaoberajú zdieľaním fotiek, je v Thajsku, v Malajzii a vo Vietname. Rozvinuté trhy sú konzervatívnejšie. Na takéto stránky preniesla fotky menej ako tretina online užívateľov v Japonsku a menej ako polovica v Nemecku.

Nárast využívania sociálnych sietí poháňa aj prechod zo stolových počítačov na mobily. Používatelia mobilov trávia v priemere 3,1 hodiny týždenne na sociálnych sieťach, ale len 2,2 hodiny na emailoch. Užívatelia do budúcnosti očakávajú zvýšenie využívania sociálnych sietí na mobiloch vo väčšej miere ako využitie prostredníctvom počítačov.

Z výsledkov štúdie tiež vyplynulo, že internetoví užívatelia trávia v priemere viac času na sociálnych sieťach, akými sú Facebook a LinkedIn, ako na emailoch, a to aj napriek tomu, že sa tieto sociálne siete v ostatných rokoch na mnohých trhoch ešte len stávajú trendovou záležitosťou. Na trhoch s rýchlym rastom ako je Latinská Amerika, Stredný východ a Čína, je priemerný týždenný čas strávený na sociálnych sieťach 5,2 hodiny v porovnaní s iba 4 hodinami na emaili. Internetoví užívatelia na vyspelých trhoch sú viac odkázaní na e-maily, keď trávia 5,1 hodiny kontrolou svojich schránok v porovnaní s iba 3,8 hodinami na sociálnych sieťach. Najintenzívnejší užívatelia sociálnych sietí sú v Malajzii, kde trávia 9 hodín týždenne, v Rusku 8,1 hodín a v Turecku 7,7 hodín za týždeň.

V otázke, kto má na sociálnych sieťach najviac priateľov, sú na čele zoznamu užívatelia z Malajzie, ktorí majú priemerne 233 priateľov na sociálnych sieťach. Tesne za nimi nasledujú Brazílčania s 231 priateľmi. Najmenej sociálni sú Japonci s iba 29 priateľmi a obyvatelia Tanzánie, ktorí majú medzi svojimi priateľmi v priemere 38 ľudí. Čínski užívatelia majú v priemere na svojich sieťach iba 68 priateľov, a to aj napriek tomu, že sú veľmi intenzívni užívatelia sociálnych sietí. Tento paradox je podľa TNS dôsledkom kultúry, ktorá víta menší počet priateľov a uprednostňuje skôr blízke priateľstvá.