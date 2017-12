Zem minul malý asteroid

Neďaleko Zeme preletel menší asteroid. Teoreticky mohol planétu trafiť, bol však primalý na väčšie škody.

12. okt 2010 o 10:32 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Volá sa 2010 TD54, objavili ho len v sobotu a teoreticky mohol zasiahnuť Zem. Päť- až desaťmetrový asteroid preletel v utorok okolo obeda v tesnej blízkosti našej planéty.

Keďže však astronómovia nepoznali jeho presnú dráhu, Zem mohol trafiť. Vzhľadom na jeho veľkosť by však zrejme nedošlo k väčším škodám.

„Malá vesmírna skala takejto veľkosti by zhorela v atmosfére a na zemi by nespôsobila žiadnu škodu," píše na svojom Twitteri Asteroid Watch, program amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír NASA.

Odborníci si mysleli, že kus kozmického kameňa Zem podľa všetkého minie. NASA dokonca vylúčila zrážku so Zemou. Vzdialenosť medzi asteroidom a Zemou však bola menšia ako 45-tisíc kilometrov, čo je na vesmírne pomery veľmi blízko.

Asteroid bol totiž k Zemi oveľa bližšie ako Mesiac, čo v kozmických mierkach znamená prakticky „za rohom". Pri maximálnom priblížení sa kozmické teleso malo nachádzať niekde nad juhovýchodnou Áziou.

Asteroid 2010 TD54 teoreticky mohol poškodiť niektoré satelity. Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS však ohroziť nemal, tá krúži vo výške približne 350 kilometrov nad Zemou.

Veľkú škodu by Zemi spôsobil asteroid, ktorý by mal desiatky až stovky metrov. Lokálne katastrofy by spôsobil asteroid s rozmermi cez sto metrov, ešte väčšie telesá by teoreticky mohli spôsobiť globálnu kataklizmu.