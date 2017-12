Facebook ponúkne 3-megapixelové fotografie

Snímky publikované na Facebooku budú mať väčší formát a viac detailov. Vývojári sa rozhodli podporiť tých, ktorí využívajú svoj účet v sociálnej sieti ako internetový fotodenník.

5. okt 2010 o 11:25 Milan Gigel

Kým doterajší limit obmedzoval snímky na 720-bodovú šírku, odteraz sa budú fotografie ukladať v 3-megapixelovom rozlíšení. Znamená to, že snímky budú ukladané so šírkou 2040 bodov, čo umožní aj ich tlač. Vylepšením prechádzajú aj fotoalbumy, ktoré zjednodušia a urýchlia prehliadanie snímok, označovanie ľudí ktorí sa na nich nachádzajú a ich sťahovanie do počítača.

Ide už o druhú zmenu limitov. Prvé snímky, ktoré boli na servery nahrávané, mali šírku 604 bodov.