Európa chce obmedziť pokusy na zvieratách

V štátoch Európskej únie sa zníži počet pokusov na zvieratách. Rozhodli o tom europoslanci.

9. sep 2010 o 0:00 TASR

BRUSEL. V štátoch Európskej únie sa postupne zníži počet pokusov na zvieratách. Rozhodli o tom dnes poslanci Európskeho parlamentu, ktorí schválili novú legislatívnu normu o využívaní zvierat na vedecké a výskumné účely.

Podľa novej smernice, ktorá je výsledkom dohody medzi parlamentom a Radou EÚ, sa budú podnikať pokusy na zvieratách len v prípadoch, ak sú vylúčené iné formy dopracovania sa k úspešným vedeckým výsledkom.

Členské štáty budú mať na implementáciu smernice dvojročnú lehotu, po nich zodpovedné národné úrady budú musieť prešetrovať oprávnenosť použitia vedeckých metód na zvieratách.

Takisto by sa v jednotlivých štátoch mali podporovať alternatívne testovacie metódy a znižovať bolestivosť výskumných metód pre zvieratá.

Testy na zvieratách budú povolené pre základný výskum, na skúmanie v oblasti ľudských chorôb, ďalej chorôb napádajúcich samotné zvieratá alebo rastliny, bádanie v oblasti liekov, záchrany živočíšnych druhov a pomoc pri súdnom vyšetrovaní.

Časť legislatívy sa týka aj primátov a obmedzuje využívanie goríl, šimpanzov či orangutanov na vedecké účely. Pôvodne boli v návrhu zahrnuté aj menšie opice ako kosmáče a makaky, poslanci sa však napokon zhodli na tom, že by to spomalilo výskum na poli neurodegeneratívnych porúch, akou je napríklad Alzheimerova choroba.

Smernica rozdeľuje testy do tried podľa stupňa bolesti (zanedbateľná, jemná, mierna, silná) a nepovoľuje aplikovať na tie isté zviera ten istý test viackrát, pokiaľ bolesť prekračuje stupeň "jemná",; po konzultácii s veterinárom to povoľuje v niektorých prípadoch aj po alternatíve "mierna".

EP sa uzniesol za účelom dodržania nových pravidiel i o potrebe pravidelného kontrolovania vedeckých subjektov, ktoré sa zaoberajú výskumom na zvieratách. Tie budú mať na starosti príslušné národné orgány. Po piatich rokoch od účinnosti novej smernice musí Európska komisia zhodnotiť novú legislatívu v praxi.