Borderlands dostane GOTY edíciu

3. sep 2010 o 18:05 Ján Kordoš

Špeciálna edícia ponúkne hráčom až 17 miliónov unikátnych zbraní a predmetov, ktoré využijú v nehostinnom prostredí planéty Pandora. Zatiaľ čo ako v každej inej strieľačke z vlastného pohľadu likvidujete zombíkov, monštrá, robotov alebo nepriateľských žoldnierov, získavate skúsenosti a zlepšujete si schopnosti, sprístupňujete si lepšie zbrane. Atmosféru brutálnej akcie si môžete vychutnať aj v kooperatívnom režime aj lokálne - obrazovka sa rozdelí na jednotlivé hracie plochy.

Edícia Bordelands Game of the Year prichádza s kupónmi pre stiahnutie nedávno ohláseného rozširujúceho balíku Claptrap's New Robot Revolution a taktiež troch dávnejšie vydaných dobrodružstiev: nemŕtvymi hemžiaci sa The Zombie Island of Dr. Ned, extrémny Mad Moxxi's Underdome Riot a fantastický The Secret Armory of General Knoxx. K tomu všetkému dostanete aj podrobnú mapu jednotlivých oblastí Pandory. Recenziu na hru Borderlands si môžete prečítať tu.

Zdroj:PR