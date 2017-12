Nevideli sme nič. Možno málo spíme

Polárnu žiaru sme nevideli, ani spať vraj nie je dobré priveľa a ešte aj v génoch nosíme časti vírusov. Jedinou dobrou správou je, že „možno“ našli kosti Jána Krstiteľa.

8. aug 2010 Tomáš Prokopčák

S vodou je stále nejaký problém. Niekde je jej priveľa, inde zase primálo. Na Mont Blancu ľadovec blokuje vodu, v Grónsku sa zase kus väčší ako Manhattan vybral na neplánovaný výlet. Na Slovensku voda (a áno, spolu s ďalšími faktormi) spôsobila povodne, v Rusku je jej nedostatok jedným z dôvodov ničivých požiarov. Za niečo vraj môže globálne otepľovanie, bolo by však priskoro hodiť na svetovú zmenu klímy úplne všetko. Odborníci však väčšinou tvrdia, že pripraviť by sme sa mali na extrémne výkyvy počasia.

Pravdepodobne sme sa tešili zbytočne. Správy hovorili, že v noci z utorka na stredu by mohla byť aj na našom území viditeľná polárna žiara - príčinou bola silná erupcia na Slnku už v nedeľu. Nevieme ako naši čitatelia, no my sme šťastie nemali.

So zdravím je to podobne ako s tou vodou. Teraz však vieme aspoň to, koľko hodín by sme mali spať. Nie, nie je to čo najviac. Vedci tvrdia, že ideálnych je tak sedem hodín, ani nie oveľa viac, ani menej. Inak údajne viac hrozia rôzne kardiovaskulárne ochorenia. Dobru správou však je, že pri chronickej nespavosti pomáha aj jedna noc s výdatným spánkom. Povedzme zo soboty na nedeľu, ak víkendové noci náhodou nevenujete nejakej zábavnejšej činnosti.

Keď už sme pri tom zdraví, objavila sa špekulácia, že Alexander Veľký nezomrel na týfus či maláriu, ale podľahol otrave. Zločin však zrejme nikto nespáchal, skôr sa chcel legendárny vojvodca ešte o čosi viac priblížiť bohom. Možno vypil vodu z rieky Styx, ktorú stotožňujú s riekou Mavroneri. Keďže v nej žila toxická baktéria, antický rituál skončil pomalým umieraním.

Umieranie si pritom spájame napríklad aj s Ebolou. Vedci však zistili, že časti vírusov, ktoré spôsobujú napríklad toto ochorenie, nosíme už 40 miliónov rokov vo svojej DNA. U človeka, ale aj u niektorých ďalších stavovcoch sú bornavírusy a filovírusy súčasťou našich génov. Vraj by nás dokonca mohli chrániť pred infekciami.

Aby sme však mali aj nejakú „dobrú“ správu. Bulharskí archeológovia údajne našli pozostatky Jána Krstiteľa. Nie všetci tomu však veria. S radosťou si tak počkáme na prvé analýzy kostí.