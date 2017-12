V Amerike víťazia e­knihy. K nám ešte ani nedorazili

22. júl 2010 o 0:00 Veronika Folentová

Predaj elektronických kníh v USA predbehol predaj kníh v pevnej väzbe. U nás sa trh s e­-knihami ešte nerozbehol. Zmeniť by sa to mohlo už tento rok.

BRATISLAVA. Elektronický papier, ktorý sa neroztrhá. Čítačka s pamäťou niekoľko gigabajtov, kam sa zmestia stovky až tisícky kníh. Nemusíte po ne ísť do obchodu, ale prídu vám rovno do čítacieho zariadenia. Ľahko si môžete písať poznámky bez toho, aby ste knihu zničili. Aj to ponúkajú elektronické knihy, ktoré práve zažívajú boom. Najmä v Spojených štátoch.

Najväčší predajca kníh v USA Amazon.com v júni predal o 80 percent viac elektronických kníh ako kníh v tvrdej väzbe. Aký je pomer ich predaja s papierovou, ale mäkkou väzbou, predajca neuvádza.

Trh u nás je zatiaľ nulový

Na Slovensku sa predaj e­-kníh ešte nerozbehol. Najväčší boom sa ešte len čaká.

Kníhkupectvá to odôvodňujú najmä nízkym počtom elektronických mutácií slovenských kníh, ktoré by sa dali kúpiť a tiež slabou možnosťou kúpy elektronickej čítačky. Ľudí tiež odrádza jej cena, stojí totiž viac ako 200 eur. „E­-book nie je novinka a predaj bol donedávna mizivý aj vo svete,“ povedal Peter Koštial, konateľ internetového kníhkupectva Gorila.sk.

Zakladateľ internetového kníhkupectva Martinus.sk Michal Meško vraví, že na Slovensku trh e-kníh prakticky neexistuje. „S výnimkou projektov ako Zlatý fond SME a niekoľkých fanúšikovských stránok, na ktorých si ľudia vymieňajú zväčša nelegálne elektronické knihy,“ dodal Meško. Tento trend by sa podľa neho mohol zmeniť ešte v tomto roku. „Už dlhšie vedieme rozhovory so slovenskými vydavateľstvami a hľadáme cesty, ako priniesť elektronické knihy slovenským čitateľom,“ povedal.

Niektoré vydavateľstvá však už o ich predaji rozmýšľajú. „Fragment plánuje začať s e-knihami v Česku už túto jeseň. Keď sa podarí zabezpečiť všetky legislatívne a technologické podklady, krátko na to ich uvedieme aj na Slovensku,“ povedala Miroslava Mozolová, manažérka vydavateľstva. Ako prvé by chcela v elektronickej podobe ponúknuť už vydané tituly, postupne by sa do ponuky mali podľa nej dostať aj novinky. Iné oslovené vydavateľstvá na otázky o predaji e-kníh na slovenskom trhu nereagovali. E-knihy môžu čitatelia nájsť najmä v Zlatom fonde SME. Tie sa však nepredávajú, ale ponúkajú zadarmo.

Tomáš Ulej, zakladateľ projektu, je však presvedčený, že aj na Slovensku zažijú e­-knihy boom, očakáva ho v priebehu dvoch až troch rokov. Vraví, že ich rozmach brzdí hlavne nezáujem zo strany vydavateľov. „Snaha tu určite nie je, najmä pre obavy zo zániku pôvodného trhu s knihami. Inak by pre vydavateľov bolo otázkou týždňov, aby mohli elektronické knihy začať predávať. Problém nie je technický. Ide o nezáujem,“ povedal.

Koniec papierových kníh?

Vydavatelia majú podľa kníhkupectiev strach, že sa zmení knižný trh a mohli by tak skrachovať. To sa však podľa kníhkupcov nestane.

„Štatistiky ukazujú, že aj za predpokladu, že by knihy boli na webe zadarmo, trh s papierovými knihami neklesá, ale skôr rastie. Čitateľ elektronických kníh by si totiž papierovú skôr nekúpil, ako kúpil,“ povedal Ulej.