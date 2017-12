Call of Duty: Black Ops - studená vojna tak trochu inak

Sériu Call of Duty predstavovať netreba. Akčný shooter z vlastného pohľadu si podmanil milióny hráčov, ktorí nezávisle od samotnej kvality nového dielu po krabici s pokračovaním jednoznačne siahnu.

20. júl 2010 o 19:40 Ján Kordoš

Vynecháme otázku dĺžky príbehovej kampane. Na viac než 5-6 hodín to rozhodne nevidíme, no zároveň je pravdou, že po celý čas hrania sa nás vývojári budú snažiť ohúriť epickými skriptami. Dlhodobo by podobné tempo neudržala zrejme žiadna hra bez zbytočného a príliš viditeľného opakovania situácií. Druhá svetová vojna má svoje obdobie popularity zrejme za sebou, konflikt sa posunie trochu ďalej. Nebude síce zasahovať do alternatívnej prítomnosti ako v prípade Modern Warfare, prežijeme hneď niekoľko rokov v koži členov špeciálnej jednotky Black Ops, ktorá plní príkazy CIA. Tajné operácie počas obdobia studenej vojny nie sú ani dnes v plnej miere odhalené, niektoré z nich by sa v upravenej podobe mali objaviť i v hre.



Nech to považujeme za PR reči alebo nie, navštívime rôzne kontinenty, znovu budeme mať pod palcom hneď niekoľko hrdinov. Po skúsenostiach s minulými dielmi vsádzame na osvedčenú dvojicu. A čo nás teda čaká? Už teraz zo strohých informácií vieme, že sa nezapojíme do Kórejskej vojny. Konflikt medzi USA a Sovietskym zväzom sa naplno prejaví napríklad Kubánskou krízou. Sovietsky zväz na tomto "nezávislom" ostrove inštaloval rakety nasmerované práve na americký kontinent, čo vyústilo práve do studenej vojny a konfliktov. Na Kube sa teda opaľovať určite nebudeme, čerstvo zvolený Fidel Castro rozbieha svoju revolúciu, znárodňuje a orientuje sa na Sovietsky zväz. Historické fakty bokom, jednoducho sa pokúsime zvrhnúť despotickú vládu.

Už vieme, že si svoje užijeme aj vo Vietname. Veď pôvodne hernou scénou rezonovala informácia o umiestnení kompletne celej hry do tohto obdobia. Že by sme neprotestovali, nepochybuje nik. Éra "vietnamských" hier totiž zanikla tak rýchlo ako sa objavila a jediným kvalitným zástupcom, ktorý to vlastne všetko začal a za ktorého strčíme ruku do podzemného tunelu, je český Vietcong. Pokračovania nás už tak veľmi nebavilo. Každý, kto tento skvost hral (a mal by každý, jasné?), vie o podmanivej hrateľnosti nehostinného prostredia Vietnamu svoje. Presne to by sme čakali aj od Call of Duty - samozrejme s trademarkom tejto série. Čiže lineárnejšie, akčnejšie a asi desaťtisíckrát viac výbuchov. Okrem toho navštívime susedné štáty Laos a Kambodžu, záver sa zrejme bude odohrávať v samotnom ZSSR, no budeme sa musieť poriadne teplo obliecť, vyberieme sa na výlet do sibírskych oblastí.

Tým hlavným trhákom má byť podľa Treyarchu fakt, že sa im podarí ohromiť hráča a prinútiť ho pri samotnom hraní pomaly nedýchať. Dá sa to dosiahnuť dvomi spôsobmi. Ako to dokázal vyššie spomínaný Vietcong, či lineárnymi skriptami. Prvá možnosť neprichádza do úvahy, Call of Duty: Black Ops bude jednoducho akčná jazda ako na horskej dráhe. Striedať sa bude hneď niekoľko spôsobov boja. Klasický pochod vpred s neutíchajúcou streľbou už dobre poznáme, no vďaka skriptom budú tieto pasáže pravidelne striedané odlišnými i v priebehu úrovní. V minulosti to bolo jednoducho tak, že čo misia, to štýl boja. Teraz sa napríklad po zrútení helikoptéry ocitneme vo vode, potichu zneškodníme nožom dvoch vojakov Vietkongu, nasleduje streľba, znovu zakrádanie sa, tichá likvidácia. Taktiež budeme môcť ovládať rôznu vojenskú techniku, videli sme, čo dokáže ruský... teda sovietsky Hind a všetko sa nieslo v zjednodušenom, hollywodskom duchu. Nekonečné zásoby rakiet, ovládanie bez regulácie výšky a hlavne kopec výbuchov. Všetko pre instantnú hrateľnosť a zábavu, ktorej porozumie každý.

V inom prípade zas zo vzdušného priestoru (správne, z ospevovaného SR-71 Blackbird) zadávame príkazy jednotkám ako v real-time stratégii a ak pôjde do tuhého, pohľad sa automaticky presunie na miesto činu. V tomto momente už ovládame konkrétneho vojaka a sami sa budeme môcť rozhodnúť, či sa vydáme na prieskum tichou cestou a použijeme napríklad kušu na tichú likvidáciu (komu sa máli, môže si na hrot primontovať výbušné hlavice a poslať do pekla i Ramba). Alebo zavrieme oči, stlačíme spúšť a už to všetko bude typicky akčne trieskať, plieskať, búchať a iskriť. Krv neočakávame ani tentoraz, vylepšené by však mali byť animácie pohybov jednotlivých postáv, pre ktoré bol použitý motion capturing.

Základom však bude okrem zbesilej akcie aj striedanie jednotlivých konceptov akčného žánru. Práve tým si chcú udržať vývojári z Treyarchu našu pozornosť. Výrazný odklon od pôvodných myšlienok teda neočakávame, všetko budú dopredu poháňať skripty. Otázkou ostáva či im nebude chýbať potrebná kvalita. V tom boli v Infinity Ward majstri. Zaujímavo vyzerá deštrukčný model. Ten nás síce už v minulosti potešil, no po zhliadnutí záberov boja zo spomínaného Hindu, kedy do vzduchu vyletovali po zásahu raketou jednotlivé časti dreveného mostu, sa možno môžeme tešiť na viac než príjemné orgie. Naopak prekvapí, že stále nebol implementovaný poriadny spôsob krytia sa za prekážkami. Epickosť by mala podtrhovať absencia HUDu, respektíve jeho maximálne orezanie do zjednodušeného modelu v pravej dolnej časti obrazovky, kde uvidíme kompas, polohu vojaka a pri streľbe i počet nábojov. Zaobišli by sme sa aj bez toho. Šepká sa aj o možnosti spomalenia času.

To, čo nás - aspoň pri pôvodnom Modern Warfare, nie dvojke - držalo, bol multiplayer. Veľké zmeny a prevratné novinky neočakávame, tým dôležitým sa stanú vyvážené zbrane a perky spoločne s dobre navrhnutými mapami. Práve vývoju jednotlivých máp venovali v Treyrchu obzvlášť veľkú pozornosť. Bežne sa totiž mapy pre multiplayer preberajú z príbehovej kampane, v prípade Call of Duty: Black Ops tomu bolo niekedy i opačne! Fanúšikov kooperácie poteší podpora až štyroch spolupracujúcich hráčov v kampani. Ostatné záležitosti ako konkrétny príbeh (snáď by stačilo chaosu so striedaním postáv), umelá inteligencia, dĺžka kampane a podobne, ostávajú pred hráčmi ukryté. Aspoňže vieme, že Activision nebude spoplatňovať multiplayer a PC hráči sa už teraz tešia na podporu dedikovaných serverov. Či sa však vrátia aj potrebné emócie, ktoré žiaľ z hier pomaly vyprchávajú, ostáva otázne.