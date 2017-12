Česká televízia chce spustiť piaty kanál. Na internete

Česká televízia by mala do dvoch rokov spustiť svoj piaty kanál ČT5. Chce budovať aj ďalšie špecializované weby.

BRATISLAVA. Česká televízia by mala do dvoch rokov spustiť svoj piaty kanál ČT5. Rádiu Česko to povedal odchádzajúci riaditeľ spravodajstva ČT Milan Fridrich, ktorý by mal od augusta zastávať funkciu riaditeľa nových médií. Podľa neho diváci ČT5 na televízoroch nenaladia, pôjde totiž o čisto internetový projekt, ktorý bude združovať všetky štyri programy verejnoprávnej televízie.

"Za rok, za dva by Česká televízia mala mať veľmi silný piaty program alebo piaty kanál, ktorý by v sebe združoval všetky štyri programy, respektíve ich internetové aplikácie, a ponúkal by aj veľa vecí, ktoré na tých programoch nenájdeme," uviedol Fridrich pre Rádio Česko v programe Týždeň v médiách.

Internetových portálov by sa mali dočkať aj ostatné programy ČT. "Česká televízia má nielen svoj hlavný web, ale má aj portál ČT24.cz a chce budovať ďalšie špecializované - športové, pre jednotku, pre dvojku a tak podobne," dodal Fridrich.

Niektoré športové prenosy, ktoré by nebolo možné odvysielať v televízii, by sa v budúcnosti mohli vysielať na internete. Fridrich nevylúčil, že by mohlo dôjsť k ich spoplatneniu, píše Rádio Česko na svojom webe.

Česká televízia prikladá novým médiám veľkú dôležitosť, preto aj vznikla nová sekcia, ktorú má viesť práve Fridrich. "Bol som označený za manažéra, ktorý sa nasadzuje na špeciálne akcie a revolučné kroky na zelenej lúke," vysvetľuje svoje preradenie z lukratívnej pozície riaditeľa spravodajstva do novovytvorenej funkcie.

Jeho zástupkyňou by sa mala stať dramaturgička a moderátorka relácie Hyde Park Pavlína Kvapilová.