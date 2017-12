Čínske úrady obnovili spoločnosti Google licenciu

Čínske úrady obnovili v piatok 9. júla americkej spoločnosti Google licenciu na prevádzku stránok pre internetové vyhľadávanie (ICP), čím ukončili vzájomný spor za cenzúru.

Spor vypukol začiatkom roka, keď Google odmietol ďalej rešpektovať čínske zákony v oblasti internetu, čo znamenalo filtrovať výsledky vyhľadávania. V marci firma začala používateľov automaticky presmerovávať na necenzurovanú hongkonskú stránku, čo sa ale nepáčilo čínskej vláde.

Tá firme pohrozila, že licenciu, ktorej platnosť sa skončila koncom júna, firme neobnoví. Google preto ustúpil a minulý týždeň prestal zákazníkov presmerovávať. Na čínskej stránke však vytvoril odkaz na hongkonský server, takže to znamená, že používatelia musia s presmerovaním súhlasiť.

"Sme veľmi radi, že čínska vláda nám obnovila licenciu na ICP a že budeme môcť ďalej poskytovať internetové vyhľadávanie a ďalšie služby čínskym zákazníkom," uviedol právny zástupca Google David Drummond.

Obnovenie licencie je pre Google dôležité. Čína má dnes viac používateľov internetu než ktorákoľvek iná krajina, a to bez ohľadu na to, že miera penetrácie internetu v Číne je stále veľmi nízka. Strata tohto trhu by sa tak odrazila na možnostiach budúceho rastu firmy. V súčasnosti kontroluje Google zhruba 30 % internetového trhu v Číne, čo je dvakrát menej než jeho čínsky konkurent Baidu.