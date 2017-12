Vojny sú fajn. Ak ste šimpanz

Našu túžbu viesť vojny môžeme hodiť na prírodu, vedú ich aj ľudoopy. Ale aj o hovoriacich rybách, supermonštrách a slnečných lietadlách, ktoré lietajú v noci. Týždeň vo vede.

11. júl 2010 o 10:50 Tomáš Prokopčák

Najzaujímavejšou „vedeckou“ otázkou tohto týždňa bolo: ako je to možné? Vieme, festival Pohoda súvisí s veda.sme.sk naozaj len veľmi málo. Ale možno by stálo za nejaký sociologický výskum zistiť, ako je možné, že na pár dní vznikne na trenčianskom letisku lepšie Slovensko.

Kvantová fyzika je čosi, čomu dôsledne rozumie len málo z nás. Prekvapovať však dokáže aj fyzikov, ktorí sa ňou zaoberajú celý život. Teraz napríklad zistili, že protóny môžu byť ešte menšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Mohlo by to mať vplyv na niektoré známe zákony mikrosveta a následne aj na ich aplikáciu v praxi. Už len zistiť, čo na to Schrödingerova mačka. A či žije.

Komáre väčšinou neznášame. Sú však ľudia, ktorí im zasvätili profesionálny život. Napríklad biológ Nasir Jalili. Je jedným z mála našich expertov na tropickú parazitológiu. Urobili sme s ním rozhovor.

Mnohí ľudia považujú ryby z mlčanlivé živočíchy. Len si otvárajú ústa a plávajú hore a dole, čo zvyčajne nepovažujeme za inteligentný druh zábavy. Austrálski vedci však tvrdia, že fráza nemý ako ryba je nezmysel. Ryby sú urozprávané, ukričané podmorské tvory. Teraz odhaliť, čo si navzájom hovoria.

Letieť v noci lietadlom je bežná vec. Oveľa menej bežná však bude, ak si sadnete do lietadla na slnečný pohon. Vo Švajčiarsku ukázali, že takýto solárny stroj dokáže krúžiť na oblohe dvadsaťštyri hodín nepretržite. Cez deň nabije batérie a v noci z nich čerpá energiu. Solárny Jumbojet je síce ďaleko, ale ktovie, kedysi s úškrnom hovorili aj o geneticky upravovaných potravinách. A teraz mieri do obchodov GM losos.

Týždeň vo vede minulú nedeľu nevyšiel. Chyba nastala u nás – ak sa dovolenka dá nazvať chybou. Vedecký svet však zaujímavý bol. Archeológovia napríklad našli pozostatky superdravca, ktorý kedysi vládol svetovým moriam. Prekvapivo, bola to veľryba, príbuzná dnešných vorvaňov. Dnešné milé veľké zvieratá, ktoré sa snažia vyhubiť veľrybárske štáty, tak boli kedysi smrtiacimi zabijakmi. Ak sa teda dožili dospelosti a nezabil ich podobne veľký žralok.

Občas máme pocit, že celá ľudská kultúra je iba nános, ktorý vznikol nad našou potrebou viesť vojny. Môžeme však spávať pokojne, ani v tomto nie sme výnimoční. Niektoré šimpanzy totiž vedú podobné dlhodobé boje o územie. A súčasťou ich stratégie sú aj partizánske útoky na nepriateľov. Ľudskú neschopnosť žiť v mieri tak môžeme hodiť na prírodu a tvrdiť, že aj naši príbuzní sú podobní.