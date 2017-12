Televízia a videohry môžu u detí zapríčiňovať slabú koncentráciu

Dlhé hodiny strávené hraním hier alebo sledovaním televízie môžu spôsobovať deťom ťažkosti pri koncentrácii v škole, uviedli v pondelok psychológovia.

11. júl 2010 o 0:00 (sita)

Názory vedcov na spomínanú problematiku sa rôznia, no najnovšie zistenia sa zhodujú s niekdajším výskumom zameraným na vplyvy, ktoré má sledovanie televízie na deti, uviedli. "V súčasnosti nevieme prečo televízia a videohry skutočne spôsobujú problémy so sústredením," uviedol Douglas A. Gentile, ktorý vedie výskumné laboratórium na americkej Iowa State University a podieľal sa na štúdii. Podľa jeho názoru priveľa času stráveného pred obrazovkou má tiež súvislosť s narastajúcou agresiou a pravdepodobne, menej prekvapujúco, aj so zväčšovaním obvodu pásu. Nová štúdia, publikovaná v časopise Pediatrics bola prvou, ktorá dlhodobo sledovala vplyv videohier na koncentráciu detí.

Vedci do štúdie zapojili skupinu viac než 1 300 školopovinných detí, ktoré rok za asistencie rodičov zapisovali hodiny strávené sledovaním televízie alebo hraním videohier. Odborníci následne požiadali učiteľov, aby odpovedali na otázky, ako sa deti správali v škole. Keď vzali vedci do úvahy počiatočné problémy so sústredením, deti, ktoré strávili veľa času sledovaním televízie alebo hraním videohier, mali o niečo viac problémov s koncentráciou v škole. Obzvlášť tie, ktoré strávili pred obrazovkou viac než dve hodiny denne - limit odporúčaný Americkou pediatrickou akadémiou - zvýšili pravdepodobnosť, že presiahnu priemernú úroveň problémov so sústredením o 67 percent.

Extrémne prípady ťažkostí s pozornosťou pritom niekedy vedú až k diagnóze Porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD), ktorou trpí tri až sedem percent školopovinných detí. Vedci však spomínané ochorenie nediagnostikovali u žiadneho z detí. Gentile uviedol, že dopad televízie a videohier závisel od množstva faktorov a nebol nevyhnutne dramatický. "Nie každé dieťa je ovplyvnené rovnako," uviedol.