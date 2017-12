YouTube pripravuje film o bežnom živote ľudí

YouTube pripravuje s pomocou režiséra Kevina Macdonalda a producenta Ridleyho Scotta dokumentárny film Life in a Day. Pôjde o kompozíciu rôznych videí z celého sveta, ktoré zverejnia užívatelia YouTube o svojom každodennom živote.

8. júl 2010 o 19:15 (sita)

"Samozrejme, je to riziko. Môže to byť úplne nezaujímavé, ale nemyslím si, že sa to stane. Budú to skutočné klenoty, skutočná mágia, to hľadám," uviedol Macdonald, ktorý má na svojom konte snímky ako Posledný škótsky kráľ (2006), Na odstrel (2009) a viac ako desiatku úspešných dokumentov.

Film bude mať premiéru v januári na medzinárodnom filmovom festivale Sundance a zároveň bude zverejnený zadarmo na YouTube. Všetci prispievatelia, ktorých videá vyberú, budú označení ako spolurežiséri a 20 z nich sa na premiére osobne zúčastní.

"Nebude to film pre bežného diváka, bude to experimentálny film. Nemyslím si, že každý dokáže napísať skvelý román alebo namaľovať skvelý obraz. Ale v tomto prípade môžu ľudia prispieť k niečomu, čo bude podľa mňa skvelou snímkou, ak tomu venujú niečo zo seba," dodal.