Hackeri si vystrelili z Biebera, poslali ho do Severnej Kórey

Neznámi hackeri si zrejme vystrelili z kanadskej popovej hviezdy Justina Biebera, keď zmanipulovali výsledky online prieskumu na jeho oficiálnej webovej stránke justinbiebermusic.com.

6. júl 2010 o 12:00 (sita)

Spevák sa v ňom svojich fanúšikov pýtal, kde ho chcú vidieť naživo a štát, ktorý si zvolili, ho musel skutočne prekvapiť. Z výsledkov totiž vyplynulo, že najviac ľudí chce, aby vystúpil v Severnej Kórei, kde väčšina ľudí nemá prístup k internetu a koncerty západných umelcov sú tam absolútne vylúčené.

Je preto veľmi nepravdepodobné, že by sa do prieskumu zapojili práve obyvatelia tejto komunistickej krajiny. Online prieskum mal pokračovať až do 7. júla, no správcovia stránky ho pre pravdepodobné napadnutie hackermi predčasne ukončili. Zo 16-ročného kanadského speváka si pritom hackeri nerobili žarty po prvý raz. V poslednom čase sa na internete objavili napríklad informácie, že je mŕtvy alebo že má pohlavnú chorobu syfilis.

Informáciu zverejnila webová stránka NME.com.