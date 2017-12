Televízory budeme prepájať novými "superkáblami"

Budú lacnejšie, signál prenesú na 100 metrovú vzdialenosť a okrem zvuku a obrazu si poradia aj s internetom či napájaním externých zariadení.

8. júl 2010 o 9:10 Milan Gigel

Aliancia HDBaseT tvorená firmami Sony, Samsung a LG ratifikovala nový štandard s rovnakým názvom, ktorý má zmeniť svet čiernej techniky.

Na prenos dát sa bude používať rovnaký kábel, aký používame pre pripojenie počítačov k sieti či internetu. Štyri páry krútenej dvojlinky známe pod označením Cat5 či Cat6 budú využité pre prenos dát s 10,2 gigabitovou priepustnosťou. Dáta potečú bez kompresie a počíta sa nielen s videosignálom v plnom HD rozlíšení, ale aj s jeho nástupníckymi formátmi či 3D obsahom.

Zaujímavosťou je, že po rovnakom kábli bude možné napájať externé zariadenia so spotrebou do 100 watttov. Vzájomne prepojené zariadenia vytvoria dátovú sieť, v rámci ktorej budú môcť vzájomne komunikovať. To by mohlo znamenať, že satelitný set-top box bude môcť byť hoci aj na streche a jediné čo bude potrebovať je jediný kábel vedúci k televízoru.