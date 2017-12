Lieta na slnko. Nonstop aj v noci

Nad švačiarskymi Alpami začal krúžiť nový stroj so solárnymi panelmi.

7. júl 2010 o 10:05 Tomáš Vasilko

Lietadlo vyštartovalo včera ráno zo Švajčiarska. Ako prvý stroj na čisto solárny pohon dokáže letieť 24 hodín, čiže aj v noci. Poháňa ho 12­tisíc solárnych článkov. V noci pôjde na energiu z bateriek, ktoré tvoria štvrtinu hmotnosti stroja. Lietadlo váži ako osobné auto – 1300 kilogramov. Rozpätie krídiel má 63,4 metra.

PAYERNE, BRATISLAVA. Nepotrebuje benzín, iba slnko. A keď to zapadne, dokáže letieť aj naďalej.

Vo Švajčiarsku sa včera začal let, ktorý chcel dokázať, že lietadlo na slnečný pohon nezastaví ani jeho najväčší „nepriateľ“ – noc. V mestečku Payerne včera dopoludnia odštartoval Solar Impulse. Vôbec ako prvé lietadlo na čisto solárny pohon chcelo vydržať vo vzduchu 24 hodín a „preletieť“ aj noc.

„Cieľom projektu je vytvoriť lietadlo na slnečný pohon, ktoré letí deň aj noc bez paliva,“ povedal podľa amerického rádia NPR Bertrant Piccard, jeden z tvorcov projektu, ktorý sa preslávil, keď ako prvý človek obletel v balóne Zem.

Poletoval na Alpami

Solar Impulse je s 1300 kilogramami ľahké asi ako väčšie rodinné auto. Rozpätie krídiel má naopak ako dopravné prúdové lietadlo Airbus A340 (63,4 metra). Lietadlo bude poháňať 12 000 solárnych článkov.

Prebytočnú energiu lietadlo ukladá do lítiových batérií, ktoré tvoria až štvrtinu hmotnosti lietadla. Ich čas mal nastať, keď zapadlo slnko. V noci práve energia z batérií mala zabezpečiť, že štyri vrtuľové elektrické motory sa krútili aj naďalej.

Solar Impulse včera doobeda poletoval priemernou rýchlosťou 35 kilometrov za hodinu nad Švajčiarskymi Alpami vo výške zhruba tritisíc metrov. Kľúčová časť pokusu mala prísť pri západe slnka. Stroj mal klesnúť do výšky 1500 metrov.

Príprava s jogou

V malej kabíne stroj riadil iba jeden pilot André Borschberg. Okrem obľúbenej hudby zo 60. a 70. rokov podľa New York Times mu 24­hodinový let mala spríjemňovať aj joga. Správne dýchanie mu malo pomôcť koncentrovať sa na let celý čas.

Pre Piccarda s Borschbergom je to len čiastkový cieľ. Chceli by následne preletieť Atlantický oceán a do roku 2013 s niekoľkými zastávkami obletieť Zem.

Podľa Piccarda by úspech nočného lietania mohol zmeniť pohľad na slnečnú energiu a jej využitie nielen v lietadlách, ale aj napríklad v autách na slnečný pohon.

Členovia tímu priebežne informujú o priebehu testovacieho letu na svojej internetovej stránke (www.solarimpulse.com/nightFlights) a prostredníctvom sociálnej siete Twitter (twitter.com/solarimpulse).