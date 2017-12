XCOM - legenda o mimozemšťanoch ožíva

Oživovanie herných legiend je v poslednom čase v kurze. Nie vždy nám to je po chuti, zohyzdených príkladov by sme niekoľko nájsť mohli. Ak sa však siahne na kult, pri ktorom sa takmer každému objaví na zátylku príjemná husia koža, spozornieme.

7. júl 2010 o 11:50 Ján Kordoš

A keď sa navyše prevalí, že z ťahovej stratégie nám tu spravili akčnú hru, zaťaté päste a vražedný pohľad sa objaví okamžite. Ešte však spomaľte a neposielajte do 2K Marin výhražné dopisy a konské hlavy. Klasika X-Com od Microprose, ktorá sa nám tromi dielmi predstavila v strategickej podobe pred peknými pár rokmi, totiž možno úplne zabudnutá nebude.

Na fanúšikov treba ísť jemne a pomaly. Nie ako vývojári z 2K Marin, ktorí po sladkom prehlásení, že pôvodné tituly hrali desiatky hodín, nasávali atmosféru, šplechli všetkým pravdu do očí a dopovedali, že tieto skúsenosti adekvátne využijú pri tvorbe akčnej hry. Pecka do zubov. Samozrejme, pri pôvodnej strategickej trojici UFO: Enemy Unknown, X-Com: Terror from the Deep a X-Com: Apocalypse sme zažili mnoho krušných a vlhkých momentov, ktoré nás nostalgicky nútia vyhľadať pôvodné hry a znovu sa pustiť do snorenia po agresívnych emzákoch. Tí sa totiž rozhodli, že Zem je fajn planéta, avšak sa na nej rozvaľujú podivné baktérie - ľudia. Cieľom taktických orgií bolo lokalizovať miesto konfliktu, vysporiadať sa (s mnohými stratami) s presilou, ukoristiť mimozemské technológie, tie skúmať, zostavovať vlastné tímy a tak stále dokola, až do skonania mimozemšťanov alebo toho vášho pred obrazovkou.



Teraz zabudneme na ďalšie dva akčné nepodarky Interceptor a Enforcer, ktoré skôr ako bavili, dvíhali tlak a vrhneme sa na XCOM. Tak jednoducho sa totiž nazýva nový diel - alebo možno skôr reborn celej série. Najprv zľahka. 2K Marin sú dievčatá a chlapci, ktorí sa nie v dobrom rozišli s dnešným (a aj bývalým - zamotaná situácia okolo názvu tímu nebudeme riešiť) Irrational Games, od ktorého sa odtrhli. A to sú už odborníci na kvalitné hry. System Shock 2, Freedom Force, Bioshock. Stačí, nie? Ak sa vám náhodou máli jadro tímu tvorili harcovníci z Looking Glass Studios. Ale späť k 2K Marin. Naposledy nám dodali Bioshock 2 a úprimne, išlo kvalitnú hru, avšak sklamanie napriek vysokému hodnoteniu jednoznačne prevládalo. Sú teda 2K Marin tí praví borci, aby nám priniesli XCOM späť v podobe, na ktorú nebudeme frflať?

Už-už ideme k jadru veci, nemusíte byť hneď tak mrzutí. XCOM bude akčná hra, na ktorú sa budeme pozerať z vlastného pohľadu. Strach z toho, že nás čaká iba lineárny sled misií obalený príbehom o tom, že na nás zaútočili zlí-zlí-zlí mimozemšťania, zahoďte pekne niekam do kúta a už sa viac na tento zlepenec ani nepozrite. V podstate bude totiž XCOM ako pôvodná hra, len sa na ňu nebudeme pozerať izometricky, ale pekne z vlastných blbákov. Ako William Carter, špeciálny agent, ktorý je prevelený na pochybný program XCOM, sa budeme snažiť zabrániť invázii mimozemskej rasy na území Spojených Štátov Amerických v romantických časoch 50. rokov minulého storočia.

Carter príliš nadšením nesrší, pretože táto oblasť ochrany štátu nie je zrovna tou, do ktorej by posielali ambicióznych agentov s možnosťou rýchleho kariérneho rastu. Vašim domovom sa stane tajná základňa, ktorá bude obsahovať všetko potrebné k vašej práci. Na obrovskej mape máte vyznačené body možného výskytu kontaktu s mimozemšťanmi, ktorí mierumilovne zrovna naladení nie sú. Vždy máte k dispozícii hneď niekoľko možností, kam sa pôjdete pozrieť, nechýba ani brífing na obrovskom stole so základnými informáciami typu "pani zavolala, že v malebnom mestečku sa deje čosi podivné...". Ktorý prípad sa rozhodnete ísť vyšetrovať, je čisto na vás a rozhodnutie so sebou ponesie aj isté následky, pretože niekedy vybrané misie časom zmiznú z ponuky, pretože ste uprednostnili inú úlohu. Pestrosť jednotlivých úrovní je zatiaľ nepotvrdená, tvorcovia však sľubujú, že sklamaní a znudení rozhodne nebudeme. To na klasickú FPS zatiaľ nevyzerá.

Okrem gigantickej mapy (samozrejme klasickej na plátne, veď dej sa odohráva v 50.rokoch) v centrálnej miestnosti základne nájdete vlastnú asistentku, kartotéku so spismi a informáciami o všetkých prípadoch, emzákoch a ich technológiách... jednoducho prehľadná encyklopédia. Nebude chýbať ani strelnica, kde sa naučíte ovládať špecifické zbrane alebo laboratórium určené k výskumu vami prinesených artefaktov či zaznamenaných informácií fotoaparátom. Podobne ako v Bioshocku sa bude fotiť. Už v pôvodných X-Comoch bolo nutné nosiť "domov" neznáme technológie, ktoré vám vedci skúmali a vy ste tak napríklad dostali efektívnejšiu experimentálnu zbraň, páni v bielych plášťoch skúmali nepriateľský pancier a vyvinuli výhodnejší spôsob útočenia... proste ak ste chceli byť efektívni, museli ste nielen strieľať. A o to pôjde aj tu, navyše nebudete sami.

Presne tak. Ako pred 16 rokmi, tak i teraz. Každá misia je určená pre tím agentov. Hráč nebude hrdina s rotačným guľometom v jednej a raketometom v druhej ruke. Vaše zbrane sú spočiatku neúčinné - veď ísť proti vyspelej mimozemskej inteligencii so šesťranovým koltom v ruke príliš múdre nie je. Všetko sa postupne zmení a vy sa dostanete k účinnejším vecičkám. Výhodou a príjemným plusom je, že emzáci v XCOMe nebudú typicky šediví panáčikovia s veľkými čiernymi očami. Síce všetky druhy nepriateľov predstavené neboli, veríme, že na žiadne klišé nepríde. Podivná čierna hmota požierajúca a vysávajúca ľudí pôsobí zaujímavo už len výzorom, navyše výstrelmi do nej ju rozdelíte na menšie časti. Platí na ne oheň a podobne by sme mohli pokračovať dlho, pozrite si video.

Výrazne atmosfére prospeje samotné prostredie situované o niekoľko desaťročí dozadu. Malomestské lokácie budú otvorené a keď prídete na jedno predmestie, ktoré bude pusté a spočiatku akoby bez života, istotne sami zavetríte problémy. Veľký dôraz je kladený na zničiteľnosť prostredia, jednotlivé objekty totiž budú telekineticky využívať protivníci proti vám. Za drsné scény pri zúrivých útokoch, po ktorých ostane len spúšť, by sa nemuseli hanbiť ani Krotitelia duchov. Nebude to tak jednoduché, keďže budete musieť spojiť skúmanie i streľbu zároveň. Taktiež vám pôjde primárne o záchranu ľudských jedincov, ktorí v postihnutej lokácii stihli uniknúť smrtiacim chápadlám z vesmíru. Skrátene si teda predstavme, že to, čo sme videli z izometrického pohľadu, uvidíme na vlastné oči. Síce sa tvorcovia k ovládaniu partnera vyjadrujú zdržanlivo a zrejme to nebude možné, budú postupne zbierať skúsenosti, zlepšovať sa. Prísť o schopného kamaráta a vyraziť na misiu so zelenáčom nebude nič príjemné, takže sa o nich budeme starať radi – len aby to nebolo skôr utrpenie ako zábava.

Nový XCOM môže vyvolávať obavy a samozrejme ich máme aj my. To, že 2K Marin sľubuje pôsobivú atmosféru ešte neznamená, že ju aj skutočne dostaneme. Práve momenty skľúčenosti a takmer zúfalého boja proti technologicky nesmierne zvýrazneným emzákom boli vynikajúce. Tie sme milovali. Ak to bude spĺňať i XCOM, pokojne hodíme za hlavu, že vlastne hráme akčnú hru. Možno to bude o to lepšie. Najhoršie by však bolo, keby sme sa cítili ako v umelých kulisách, ktoré sú tu len a len preto, aby zakryli inak obyčajnú akčnú hru a zabalili ju do krásneho obalu. Času na hútanie a odhaľovanie nových informácií je ešte dosť, hra sa k nám dostane až v priebehu budúceho roka.