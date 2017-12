Lietajúca ponorka? Pentagon ju chce

Americká armáda znovu premýšľa nad ponorkou, ktorá dokáže lietať. Už o rok by ju mohla vyvíjať.

6. júl 2010 o 15:38 Tomáš Prokopčák

Lietadloponorka

Dokáže letieť tesne nad hladinou mora. Vyhne sa tak radarom. V prípade potreby sa ponorí a stane sa z nej ponorka.





Potrebuje iba zničiť jednu loď v prístave a neželá si, aby už z diaľky bolo vidieť, odkiaľ bola odpálená raketa. Pošle tam svoju najnovšiu zbraň – lietadloponorku. Najskôr poletí kúsok nad hladinou mora, aby sa vyhla nepriateľským radarom. Neďaleko cieľa však vletí pod vodu a ďalej bude napredovať ako ponorka. Napokon vystrelí torpédo a ujde.

Aj nejako takto si nové vojenské zariadenie predstavujú inžinieri pracujúci na návrhoch pre americkú agentúru DARPA, ktorá sa zaoberá vývojom nových zbraní. Pentagon totiž asi pred dvomi rokmi vyhlásil súťaž o návrhy neviditeľných lietadiel, ktoré by sa dokázali ponoriť a zmeniť na ponorku. Teraz začal posudzovať prvé návrhy inžinierov.

James Bond naživo

Nápad zostrojiť lietajúcu ponorku nie je nový. No prístroj by ste skôr hľadali v špionážnom filme o Jamesovi Bondovi než v plánoch armád. Nič totiž nie je od seba vzdialenejšie ako lietadlo a ponorka.

Kým to prvé by malo byť čo najľahšie, rýchle a najmä vnášať sa, ponorky sú zväčša veľké, nie práve najsvižnejšie stroje, ktoré dokážu vydržať pod vodou aj mesiace. Dizajn jedného s druhým má preto len málo styčných bodov.

Magazín New Scientist však píše, že to nemusí byť pravidlom. Myšlienka na akýsi hybrid sa zrodila už v tridsiatych rokoch, Boris Ušakov, študent na sovietskej vojenskej akadémii, navrhol lietajúcu podvodnú loď.

Mala špehovať a v prípade potreby aj zaútočiť. Sovieti však nápad zavrhli, stroj by bol údajne priťažký. V polovici šesťdesiatych rokov sa o čosi podobné pokúsili aj Američania, projekt však rovnako stroskotal.

„Pred pár rokmi by sme povedali, že to je bláznivý nápad,“ povedal popularizačno-vedeckému časopisu Graham Haw­kes, dizajnér ponoriek zo San Francisca. „Ale už si to nemyslím.“ Napokon, DARPA má ročný rozpočet tri miliardy dolárov a dnešné technológie by podobne odvážnu myšlienku mohli umožniť.

Problémom je motor

Pred inžiniermi je však niekoľko problémov. Ak už by vytvorili dizajn, ktorý by letel aj potápal sa, stále pred nimi zostane otázka pohonu. Ideálna by mohla byť kombinácia elektromotora s prúdovým pohonom. Elektromotor, ktorý by ponorené vozidlo dokázal poháňať dostatočne dlho, by však bol veľký a ťažký. Rozhorúčený prúdový motor môže zase pri kontakte s chladnou vodou vybuchnúť.

Zaujímavá je tiež otázka, či zariadenie potrebuje pilota, alebo ho operátori môžu riadiť na diaľku – podobne ako lietadlá, ktoré dnes operujú napríklad na území Afganistanu.

New Scientist pritom tvrdí, že vojenská agentúra by už budúci rok mohla vyčleniť prostriedky na vývoj stroja. Ďalší z nápadov vedeckej fantastiky by tak mohol reálne jestvovať.