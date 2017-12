Zákazníci žalujú Apple za to, že vedel o problémoch iPhone 4

1. júl 2010 o 19:05 TASR

NEW YORK. Firma Apple čelí žalobám pre problémy so signálom pri svojom najnovšom a veľmi úspešnom produkte iPhone 4. Podľa zákazníkov sa spoločnosť dopustila nečestných obchodných praktík a zavádzajúcej reklamy.

Dvaja zákazníci zo štátov New Jersey a Massachusetts, ktorí si kúpili iPhone 4, podali nezávisle na sebe v stredu (30. júna) na pôde Federálneho súdu v San Francisku žaloby, v rámci ktorých chcú zastupovať ďalšie skupiny kupcov. Firma by tak čelila hromadným žalobám. Ďalšiu žalobu podali dnes zákazníci v štáte Maryland.

Apple uviedla iPhone 4 na trh 24. júna a záujem bol obrovský. Predaj však začali sprevádzať kritiky, že telefón stráca signál, keď vlastník zakryje dlaňou jeho dolnú ľavú časť. Firma na to zareagovala oznámením, že vlastníci telefónu by nemali pri držaní zakrývať spodný ľavý okraj, prípadne by mali použiť ochranný kryt. Ten neumožní kontakt ruky a telefónu a anténa tak nebude rušená.

Podľa zákazníkov to však znamená, že Apple o probléme vedel a zákazníkov neinformoval. "Predaj nového iPhonu bez oznámenia tohto problému, o ktorom firma Apple vedela, znamená zavádzanie zákazníkov a podvod," uviedol vo svojej žalobe Christopher Dydyk z Cambridge v Massachusetts. "Nezverejnením tohto faktu sa Apple dopustil rozsiahleho podvodu na státisícoch nič netušiacich zákazníkov," dodal Dydyk.

Že Apple musela o probléme vedieť potvrdzuje fakt, že firma predáva aj vlastné obaly na najnovšie telefóny v šiestich farbách a cene 29 USD (23,52 eura) za kus. V skutočnosti to však nie sú klasické obaly, ale iba plastové rámiky označované ako bumper (nárazník). Tie zabránia tomu, aby sa zákazník rukou dotkol kovového rámu telefónu.

Dydyk preto vo svojej žalobe zároveň žiada, aby firma Apple za takéto nevyhnutné "nárazníky" platila namiesto zákazníkov.

