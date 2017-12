Júlové lahôdky z herného sveta

Teplota v miestnosti bez klimatizácie sa postupne šplhá do nepríjemných výšin. A čo sa stane, ak sa roztočia kolesá osudu a naši kremíkoví kamaráti to rozpália?

1. júl 2010 o 20:30 Ján Kordoš

Nie, za počítačom či hernou konzolou sa jednoducho nedá vydržať. Keď vonku praží slnko, neradno sa ukrývať iba v tieni za žalúziami s ventilátorom pri... nohách - človek beží von chytať nejaký ten bronz na inak vyblednuté telo, či naháňa na rozkvitnutej lúke motýle alebo sa čľapká vo vode. Každému to, čo si praje, kam ho myšlienky zavedú.

A hry? Tých vychádza v lete poskromne. Niet sa čomu čudovať, keď už nám "oskar" svieti, prečo úplne nevypnúť? Fyzicky, psychicky a i tie hučiace mašiny? Napriek tomu vám prinášame zoznam toho, čo by vás tento mesiac mohlo zaujať. Nie je to výber najlukratívnejší, možno nad ním mávnete rukou, ale neradno vopred súdiť. Takže do čoho tento mesiac budeme môcť pichnúť?

2. júl

All Points Bulletin

PC, Playstation 3, Xbox 360

APB - ako skrátene všetci hru nazývajú - má jednoduchú základnú myšlienku, na ktorej je postavená: otvorený svet mesta, v ktorom proti sebe stoja dve skupiny hráčov. Policajti proti nekalým živlom. Po lopate? MMO GTA! Vytvoríte si vlastného avatara, zvolíte si stranu a podľa nadobudnutých skúseností dostanete echo, že sa niečo deje vo vašom okolí. Ako kriminálnik ukradnete auto, niekoho zrazíte, jednoducho robíte šarapatu, ktorá vám v skutočnom živote ani na um nepríde. Takto na seba upozorníte a policajti vo vašej blízkosti sú o vašich činov informovaní, následne sa vaša skupina uzavrie a bojujete proti sebe v spomínanom virtuálnom meste. Na zatýkanie a čítanie práv sa tu nik nehrá, hlavné slovo má olovo. Žiadna sofistikovaná myšlienka, no práve v jednoduchosti je sila a príťažlivosť z tohto konceptu priam pramení.

video //www.sme.sk/vp/16165/

Tiger Woods PGA Tour 11

Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii

Jedenásty diel golfovej simulácie nezastavili ani sexuálne škandály hlavnej hviezdy tohto športu. Tiger Woods si užil bulváru i teplých slov od svojej manželky, znovu sa však vrhol k vrcholovému športu. To isté môžeme spraviť i my, aj keď len virtuálnou cestou. Isteže, ide o menej vyhľadávaný šport (reálne i virtuálne), no to neznamená, že zábava to nie je plnohodnotná.

9. júl

Battlefield 1943

PC

Sľubujú nám ho už pekne dlho. Takmer rok po sebe strieľajú konzolisti a PC hráči stále čakajú na "nový" Battlefield, ktorý vychádza z pôvodnej myšlienky celej série. Hra je teda zameraná výhradne na multiplayer, kde sa na rôznych mapách preťahujete o vlajky a zároveň sa masakrujete. To všetko s využitím dobovej vojenskej techniky. Stačí? Rozhodne, hrateľnosť vás musí dostať pokým aspoň raz za čas holdujete multiplayeru v strieľačkách z vlastného pohľadu. Battlefield 1943 navyše beží na Frostbite engine, ktorý sa stará nielenže o krásne prostredie, textúry a všetky tie farbičky okolo, ale zároveň pomerne verne simuluje deštrukciu jednotlivých objektov. Takže nemusíte snajpera vyhnať z teplého hniezdočka kopancom do zadku, ale bazookou vyhodíte do vzduchu celú budovu, ktorá sa rozpadne ako sen futbalistov Talianska. Že áno...

video //www.sme.sk/vp/9884/

Crackdown 2

Xbox 360

Predstavte si Grand Theft Auto, pokojne aj to posledné. V hlave si ponechajte len jediné: otvorený a pomerne rozsiahly herný svet, panák, ktorý strieľa a môže jazdiť autom a... a to vlastne aj stačí. Už prvý Crackdown hádzal za seba prepracovaný príbeh, dospelé témy či realitu. Pokračovanie Crackdown 2 sa bude niesť v podobnom, až takmer totožnom duchu. Náš hrdina ako člen Agentúry musí spraviť poriadok vo futuristickom Pacific City. Nebude to nič jednoduché, okrem nekalých živlov bude musieť vytasiť svoje nádobíčko i proti podivným mutantom. Isté je len jedno: znovu to bude riadna mela, v ktorej o akciu a spád nebude núdza. Zároveň sa nám postava vykonávaním vybraných činností zlepšuje, čím získava nové možnosti do svojej zbierky. Nenáročná zábava na pohodové odreagovanie.

video //www.sme.sk/vp/13226/

23. júl

Need for Speed Worlds

PC

Prvá betaverzia online pretekov zo sveta Need for Speed odhalila mnoho neduhov samotnej hry, takže sa nedávno otvorila betaverzia druhá. A o niekoľko týždňov čaká Need for Speed Worlds ostrý štart. Nepôjde o klasické online pretekanie, hráč si vytvorí avatara, ktorému pribúdajú skúsenosti, následne dostáva ďalšie a ďalšie možnosti v pretekaní, odomyká si nové vozidlá a podobne. Jednoducho MMO, len miesto kúzlenia či sekania mečom tu pretekáte proti ostatným hráčom. Držíme palce, snáď sa podarí všetky muchy vychytať a pôjde o dôstojného zástupcu série Need for Speed. Ak nie, nekameňujte nás, pôvodne sme chceli popisovať tretie Toy Story, ale NfSW nám príde zaujímavejšie.

27. júl

Starcraft II: Wings of Liberty

PC

Predstavovať bližšie pokračovanie kultovej real-time stratégie od Blizzardu, ktorej dátum vydania by mal byť konečne definitívny a nebude sa s ním hýbať, je tak trochu zbytočné. Na prvý pohľad sa toho mnoho nezmenilo, čo je v tomto prípade dobrým znamením. Znovu sa proti sebe postavia tri rasy: Protossania, Terrania a Zergovia. Každá strana s odlišnými jednotkami tvorí celok s výhodami a nevýhodami, ktorý si musíte osvojiť. Ale to všetko už dobre poznáme, dokonca i to, že dôraz je kladený na multiplayer. Ostrieľaní hráči už niekoľko mesiacov v betaverzii dokazujú svoj um a strategické schopnosti.

Miernym podrazom smrdí odhodlanie Blizzardu predávať hru po troch častiach. A koncom júla sa objaví iba tá prvá, v ktorej nás čaká rasa Terranov s hrdinom Jimom Raynorom v hlavnej úlohe. Práve kampaň s touto postavou bude ťahákom Wings of Liberty. Neskôr pribudnú i prídavky Heart of Swarm a Queen of Blades. Nemusíte sa však obávať, v multiplayeri budú prístupné všetky rasy, jednotlivé rozšírenia pridajú "len" nové jednotky a podobne. Takže si ich budete musieť zakúpiť tak či tak. Nový trojrozmerný kabátik vyzerá príťažlivo, vôbec nebažíme po 3D rotujúcej kamere vo všetkých smeroch. Aby sa nezabudlo, to všetko na úplne novom Battle.nete. PC hráči majú svojho kráľa.