Osem noviniek, ktoré prinesie Windows 8

Počítač ktorý pozná svojho majiteľa, štart šibnutím čarovného prútika a systém, ktorý opraví svoje vlastné chyby. Aký bude Windows 8, ktorý sa má objaviť už o dva roky?

1. júl 2010 o 8:42 Milan Gigel

Svižnejší štart, menej čakania

Čím rýchlejšie počítač štartuje a prebúdza sa z úsporného spánku, tým sú používatelia spokojnejší. Obzvlášť ak hovoríme o notebookoch. Nové technológie majú nielen zrýchliť tieto operácie, ale aj zapojiť do hry kameru, ktorá bude rozoznávať tvár používateľa. Ak zmizne z dosahu, stroj sa uzamkne a prejde do úsporného režimu, ak sa objaví v jej zornom poli, systém ožije.

Ak sa rozbije, sám sa opraví

Reset. To je názov novej funkcie, ktorá akoby šibnutím čarovného prútika obnoví systém do takého stavu, v akom bol po čerstvom nainštalovaní a nakonfigurovaní. Pomocou nej bude možné preinštalovať systém a niektoré softvéry tak, že používateľ nestratí svoje dáta, ani svoje nastavenia. Možno sa dočkáme okamihu, kedy Windows dokáže sám vyliečiť svoje boľačky.

Dáta na internete

Pri preinštalovávaní, či obnove nastavení sa systém nebude spoliehať iba na pevný disk počítača, ale aj na dáta, ktoré si používalia budú ukladať na serveroch Microsoftu. V prípade zlyhaní tak bude možné bez veľkých prestojov prinútiť počítač k práci bez toho, aby bolo potrebné tráviť dlhý čas jeho nastavovaním. Už v súčasnosti ponúka Microsoft na svojich serveroch dátové úložiská prostredníctvom služby SkyDrive.

Synchronizácia medzi strojmi

Ak sú nastavenia softvérov na internete, prečo by ich nebolo možné použiť na synchronizáciu nastavení medzi viacerými počítačmi? Tak ako sa s viacerými strojmi jedného používateľa dokážu vysporiadať internetového prehliadače, aj osmička sa postará o to, aby bolo úplne jedno, za akým strojom človek sedí. To však so sebou nesie obavy o stratu súkromia.

Softvér z katalógu

Tak ako výrobcovia mobilov sústreďujú softvéry pod jednou strechou, aplikácie pre Windows budú dostupné v centrálnom katalógu Windows Store, bez ohľadu na to, či budú ponúkané za peniaze, alebo bezplatne. Nový nástroj má zlepšiť správu aplikácií, umožniť ich jednoduchšiu aktualizáciu a zaistiť aj preinštalovanie v prípade, že na počítači zlyhajú. O tom, že ktosi dohliadne na to, aby neobsahovali škodlivý kód snáď hovoriť netreba.

Nový prehliadač

Do vynoveného systému patrí aj vynovený internetový prehliadač. Microsoft pracuje na svojom Internet Exploreri vo verzii 9, ktorý má priniesť hardvérovú akceleráciu pri vykresľovaní obsahu stránok, ale aj plnú podporu HTML5, ktorá môže pomôcť nielen multimédiám.

Technológie zajtrajška

Tak ako doterajšie verzie Windows, aj tá najnovšia by so sebou mala priniesť podporu nových technológií. Či už ide o 3D zobrazovanie, bluetooth 3.0 či USB 3.0, systém by sa mal vysporiadať so všetkými novinkami bez toho, aby ťarcha zostala na pleciach výrobcov hardvéru.

S novým systémom aj nové počítače

Kým dnešok žije elektronickými čítačkami kníh a tenkými dotykovými tabletmi, s ktorými prichádza na trh azda každá technologická firma, Windows 8 má odštartovať zmeny v tom, ako vyzerá domáci multimediálny počítač. Áno, podobné snahy v minulosti prezentoval Intel a nič sa nezmenilo, človek však nikdy nevie.