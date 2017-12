Žiarenie mobilov zabíja včely

Nová štúdia potvrdila, že žiarenie mobilných telefónov môže prispievať k poklesu včelej populácie v niektorých oblastiach sveta. Uviedla to dnes na svojej stránke americká televízna stanica CNN.

7. júl 2010 o 11:00 TASR

Londýn 30. júna (TASR) - Nová štúdia potvrdila, že žiarenie mobilných telefónov môže prispievať k poklesu včelej populácie v niektorých oblastiach sveta. Uviedla to na svojej stránke americká televízna stanica CNN.

Podľa Zväzu britských včelárov v minulom roku klesla včelia populácia na Britských ostrovoch o 17 percent a takmer 30 percent v Spojených štátoch, kde to zistilo tamojšie ministerstvo poľnohospodárstva.

Doposiaľ sa predpokladalo, že tzv. syndróm kolapsu včelstiev (Colony Collapse Disorder, CCD), keď v krátkom čase vyhynie včelí úľ alebo celá včelia kolónia, spôsobujú parazitické roztoče varroa, poľnohospodárske pesticídy a zmeny klímy. Indickí vedci však tvrdia, že na príčine strát môžu byť mobilné telefóny.

Výskumníci z Pandžábskej univerzity v Čandígarhu umiestnili mobilné telefóny do úľa a každý deň ich zapli na dvakrát 15 minút. Po troch mesiacoch zistili, že včely prestali produkovať med, včelia kráľovná zastavila kladenie vajíčok a veľkosť kolónie sa dramaticky znížila.

Zmenšovanie včelstiev sa prejaví nielen na množstve medu. Odhaduje sa, že včely opeľujú 90 komerčne pestovaných plodín na celom svete. Ich ekonomická hodnota vo Veľkej Británii sa odhaduje na 290 miliónov dolárov ročne, v USA je to približne 12 miliárd dolárov.

Andrew Goldsworthy, biológ z Imperial College v Londýne, ktorý študoval účinky elektromagnetických polí na biologické štruktúry, si myslí si, že je možné, aby vyžarovanie mobilu mohlo mať dopad na včely.

Podľa Goldsworthyho by to mohlo súvisieť s pigmentom nazývaným kryptochróm, ktorý zvieratá vrátane hmyzu používajú na navigáciu. "Používajú to zistenie smeru zemského magnetického poľa a táto ich schopnosť je ohrozená žiarením (mobilných) telefónov a ich základňových staníc. Takže v podstate včely nenájdu cestu späť do úľa," povedal Goldsworthy pre CNN.

Navrhol preto britskému telekomunikačnému regulátorovi OFCOM, aby zmenil frekvencie pre mobily. Podľa neho je možné modifikovať signál telefónov a základňových staníc tak, že nekomunikujú na frekvenciách, ktoré narúšajú molekuly produkujúce kryptochróm. "Dá sa to urobiť bez toho, aby signál stratil svoju schopnosť prenášať informácie," dodal Goldsworthy.

"Vedci už určili možné faktory podieľajúce sa na CCD a identifikovali oblasti pre výskum príčin CCD, medzi ktorými nie sú rádiové vlny," píše sa v stanovisku britskej Asociácie mobilných operátorov (MOA), združujúcej päť najväčších hráčov na trhu, pre CNN.

Norman Carreck z University of Sussex hovorí, že stále ešte nie je jasné, aký je vplyv rádiových vĺn na včely. "Vieme, že sú citlivé na magnetické polia. Čo nevieme, je to, ako ich skutočne využívajú. A nikto zatiaľ nepreukázal, že medonosné včely používajú zemské magnetické pole pri navigácii," povedal Carreck.