NASA spustí prvú oceánografickú misiu

Misia amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír sa bude zameriavať na vplyv zmien v Arktíde a na chemické zloženie oceánov a ich ekosystémov.

9. jún 2010 o 14:02 SITA

BRATISLAVA. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) odštartuje 15. júna svoju prvú oceánografickú misiu s názvom ICESCAPE (Impacts of Climate on Ecosystems and Chemistry of the Arctic Pacific Environment), ktorej cieľom bude objasniť, ako zmeny v Arktíde ovplyvňujú chemické zloženie oceánov a ich ekosystémov.

Viac ako 40 vedcov strávi päť týždňov na palube ľadoborca Healy patriaceho pod Pobrežnú stráž Spojených štátov amerických, počas ktorých budú odoberať vzorky vody a morského ľadu a skúmať ich fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti.

Ľadoborec Healy sa bude plaviť predovšetkým vo vodách Čukotského a Beaufortovho mora pri pobreží Aljašky, ktorých ekosystémy patria podľa odborníkov medzi najviac ohrozené globálnym otepľovaním.

Jednou z otázok, na ktorú chcú vedci počas misie ICESCAPE nájsť odpoveď, je, ako by zmeny v Arktíde mohli zmeniť schopnosť oceánov absorbovať oxid uhličitý z atmosféry. Na palube ľadoborca sa bude nachádzať aj automaticky pracujúci mikroskop, ktorý bude fotografovať mikroorganizmy tvoriace fytoplanktón.

Vedci chcú takto zistiť, koľko rozličných druhov mikroorganizmov tvoriacich tento významný zdroj potravy morských živočíchov v arktických vodách žije.