Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City - dojmy z PC verzie

Rockstar majú zvláštnu tradíciu vydávania hier na PC. Všetky posledné diely série Grand Theft Auto vyšli najprv na konzoly, o PC verzii sa neustále mlčalo a po nejakom čase bola hra ohlásená aj na PC.

3. jún 2010 o 9:00 Martin Hracho

Rockstar majú zvláštnu tradíciu vydávania hier na PC. Všetky posledné diely série Grand Theft Auto vyšli najprv na herné konzoly, o PC verzii Grand Theft Auto 4 sa neustále mlčalo a bola ohlásená až po nejakom čase. Na trh sa dostala s polročným oneskorením a autori vôbec nezvládli optimalizáciu. Ako to už tak býva tak nejedna úspešná hra dostane po nejakom čase stiahnuteľný balík a aj napriek tomu, že Microsoft zaplatil vysokú sumu, aby boli exkluzívne iba pre Xbox 360 tak opäť po čase hra prichádza na PC a aj PS3. V úvodnom menu Episodes from Liberty City si vyberiete, ktorú epizódu chcete hrať. Na PC je možné si hru zakúpiť aj digitálne avšak k tomu je nutné mať nainštalované GTA IV na rozdiel od krabicovej verzie.

Na PC konečne bez problémov

Podobne ako u základného GTA IV sa obidve epizódy nachádzajú na obidvoch DVD a hra sa vám nespustí pokiaľ si nenainštalujete klienta Games for Windows Life pre ukladanie hry a multiplayer, Rockstar Social Club pre editáciu videoklipov. Hra opäť obsahuje nutnú aktiváciu hry cez internet a ochranu Securom, čiže musíte mať 1 disk v mechanike.

Najdôležitejšie ale je, že optimalizácia a beh hry vás už nezaskočí, čo je oproti pôvodnej hre s rovnakou grafikou vítaný rozdiel. Na mojom AMD 6400+ 2 GB RAM a staručkej Geforce 8600 s 1 GB pamäťou som pôvodnú hru rozchodil len tak tak v hrateľnej podobe. Pri datadiskoch som si hranie už konečne užíval v plynulej podobe. Pri prechádzaní po meste mi hra bežala na 30-37 FPS, ako aj jazda autom. Keď som zvýšil dohľadnosť na 100% tak hra spadla na 20 FPS a začala nepríjemne sekať. Podstatné je, že konečne si vývojári dali s optimalizáciou prácu, len škoda, že hra opäť trpí doskakovaním objektov či tieňov, ktoré trápi aj Xboxová verzia. Rockstar prečo si na optimalizácii nezapracoval už pri GTA 4? Vidíš že to ide!

Lost and Damned

Tento krát sa zhostíte hlavného hrdinu Johnnyho Klebitza, ktorý nemusí každému ihneď padnúť do oka, ale rozhodne je to charakter v dobrom zmysle slova. Na začiatku hry Johnny so svojou partou idú do väzenia pre prezidenta svojho gangu Billyho, ktorému sa nepáči, že sú zmierení s gangom The Angels of Death a rozpúta v uliciach krvavé peklo. Aj keď Johnny, môže niektorým pripadať ako mierumilovná postava oproti celému gangu, tak keď príde na akciu, neberie si servítky pred ústa a na viac jeho motívy nie sú humánne, ale čisto obchodné. Príbeh je tu opäť silnou stránkou a párkrát sa stretnete aj s Nikom Bellicom, takže sa konečne dozviete ako to je s tými pašovanými diamantmi z intra GTA 4. Takisto sa opäť stretnete s Rayom, Elizabetou a dokonca si užijete aj s Romanom Bellicom.

Keďže v hlavnej roli vystupuje motorkársky gang, užijete si jazdu na motorkách. Ovládanie bolo vylepšené, nehrozí, že by ste padali tak často ako v GTA 4. Schéma misií je v hre v celku klasická. Na motorke musíte niekam prísť, tam to vystrieľať a vrátiť sa späť do svojho klubu. Môže to vyznieť, že hra je po čase nudná, ale to rozhodne nie. Väčšinou už na misie nie ste sami a vždy s vami idú vaši bratia z gangu. Súboje majú grády a zaujímavý je aj RPG systém, kedy sa vaši kolegovia zlepšujú podľa toho ako sa vám v súbojoch darí. Rozšírený je aj zbraňový arzenál, kde nájdete dve brokovnice, bombu a granátomet, ktorého výbuch dokáže zlikvidovať veľa protivníkov. Takisto hra obsahuje aj nepovinné úlohy, napr. závody pripomínajúce Road Rash alebo vojny gangov a vo vašom je aj možnosť hranie kariet či pretláčanie sa.

Záver

Tých 10 hodín, za ktorých dohráte len príbeh si rozhodne užijete, podobne ako aj excelentný dabing či 54 nových hudobných skladieb v rádiu. Aj napriek tomu, že hra je viac násilná ako predchodca a hlavný hrdina nemá takú charizmu ako Niko tak tento prídavok by sa mal stať vzorom ako by malo vyzerať každé DLC.

The Ballad of Gay Tony

Predchádzajúci prídavok sa odohrával skôr v temnejších častiach mesta, ale druhý je jeho pravým opakom. Tu sa dostanete do luxusného prostredia drahých klubov v Algonquine. Hlavným hrdinom je Luis Lopez, ktorý je pravou rukou „teplého“ Tonyho. Čo ma na hre hneď okúzlilo, je bombastický scenár plný úchylného humoru. Toľko skvelých vtipov a nadávok ste nezažili ani v pôvodnej hre. V hre sa vaše kroky pretnú s Bruciem a jeho bratom Morim. Ak vám pripadal Brucie v pôvodnej hre ako veľký frajer tak tu ho uvidíte z iného uhla. Jeho brat Mori je ešte väčší blázon ako on a v každej scéne má na neho neustále narážky, na ktoré nedokáže frajersky reagovať a vy si to budete celé užívať. Takisto vás zaujme aj Arab Yusuf, ktorý sa v Liberty City snaží vybudovať najväčšiu budovu v meste a jeho priateľstvo vám nie raz zachráni krk.

Čo sa týka náplne misii tak tie sú rozhodne pestré. Či už plníte úlohu pre svojho šéfa, alebo niekoho iného, nudiť sa rozhodne nebudete. Pre Yusufa budete plniť misie väčšinou zo vzduchu s vrtuľníkom, ktoré hrajú v príbehu väčšiu rolu ako inokedy a tu sa dostávame aj k jednému problému. Zvládnuť ovládanie vrtuľníku nie je jednoduché a na klávesnici sa ovládali vždy horšie a nadávať pri nich budete a to oprávnene. Našťastie niekto v Rockstari prišiel k rozumu a po neúspechu nezačínate úplne odznova. Objavíte sa opäť v nemocnici alebo na policajnej stanici a príde vám SMS-ka a začínate od posledného záchytného bodu. Len škoda, že na misiu už máte menší počet nábojov, ktoré ste minuli, kým ste padli. Keď tu padla reč o vrtuľníkoch, pochopiteľne sa do hry vrátili padáky známe zo San Andreas čo hráči určite ocenia a na jednu vtipnú scénu. Ak vyhodíte nebožiaka z vrtuľníku a potom sa ho snažíte opäť chytiť, uvidíte čo to s ním spôsobilo a zasmejete sa. Ako je už u GTA hrách zvykom opäť je plná nepovinných úloh, ako sa napr. opiť v bare, zbaliť ženskú, chľastať šampanské a pribudol aj golf, s ktorým sa zoznámite hneď v úvodnej misii, kedy potrebujete od jednej osoby získať informáciu - musíte ho trafiť golfovou loptičkou. Medzi ďalšie novinky môžeme zaradiť nové rozhlasové stanice, internetové stránky, TV programy autá a aj zbrane.

Záver

Osobne si dovolím tvrdiť, že druhý DLC je lepší ako jeho predchodca vďaka skvelému humoru, postavám, dabingu či návratu padákov.

Zhodnotenie celého balíku

Je jedno do ktorého príbehu sa pustíte skôr. Dôležité je, že obidva sú od seba odlišné, takže vždy si užijete iný druh zábavy a celé vám to zaberie 20 úžasných hodín. Nad týmto balíkom nemusíte rozmýšľať ani sekundu, pretože za cenu jednej hry dostanete dve plné skvelého obsahu a tentoraz si to plynule konečne užijú aj PC hráči. Rockstar prekonal sám seba a ja sa už nemôžem dočkať čo si na nás chystajú pre piaty diel. Najväčším nedostatkom však je, že prídavky prišli na PC a PS3 neskoro. Neskoro to bolo už pri Xbox verzii. Ak by hra vyšla po krátkej chvíli hneď po GTA IV tak by to spôsobilo ešte väčší boom a už sme tu mohli mať nové GTA.

Klady: dve hry za cenu jednej, vynikajúci príbeh a dabing, zábava na dlhé hodiny, plynulý chod na PC

Zápory: ovládanie helikoptér, výpadky AI u parťákov, nedomyslené checkpointy, prídavky vyšli príliš neskoro

Hodnotenie: 9,0