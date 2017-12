Alkohol poškodzuje mozog

Dlhodobé a pravidelné pitie u mládeže môže viesť k nenapraviteľným škodám na mozgu. Naznačujú to testy na opiciach.

2. jún 2010 o 13:35 TASR

LA JOLLA. Nestriedma konzumácia alkoholu znižuje tvorbu nových neurónov v mozgovom centre, spájanom s dlhodobou pamäťou a priestorovou orientáciou. Ukázali to pokusy s dospievajúcimi opicami makak rézus. Výsledky sú pravdepodobne podobné aj u ľudí. V časopise Proceedings of the National Academy of Sciences výsledky predbežne oznámil šesťčlenný tím, ktorý viedla Chitra Mandyamová zo Scrippsovho výskumného strediska v La Jolle v americkom štáte Kalifornia.

Vznikajú zmeny v mozgu



Nadmerné pitie alkoholu dospievajúcimi sa čoraz viac šíri v značnej časti sveta. Mládež to berie ako životné experimentovanie, čo sa pri dodržaní miery zaobíde bez vážnejších následkov. Ak sa však miera prekročí, až 60 percent mladých ľudí je náchylných na vznik sprievodných porúch.

Pokusy na zvieratách potvrdili, že nadmerná konzumácia alkoholu počas dospievania vyvoláva viaceré neželateľné mozgové zmeny. Pitie počas dospievania navyše prispieva k alkoholizmu v dospelosti.

Chitra Mandyamová s kolegami podávala štyrom dospievajúcim makakom rézus alkohol, ochutený citrusovou šťavou. Mali ho k dispozícii hodinu denne vyše 11 mesiacov. Trom kontrolným opiciam podávali iba citrusovú šťavu.

Vedci následne opiciam zamedzili prístup k alkoholu. O ďalšie dva mesiace im, ako aj kontrolným jedincom, vyšetrili mozgy. Predchádzajúce krvné testy ukazovali, že všetky štyri makaky pili alkohol, až pokým sa neopili, čo sa bežne vyskytuje pri ľudskom "žúrovaní".

Menej buniek, horšia pamäť



Vyšetrenie odhalilo zníženú tvorbu nervových kmeňových buniek a naopak zvýšenú úroveň degenerácie neurónov v hippokampe opíc popíjajúcich alkohol (hippokampus sa nachádza v strede spánkového laloku mozgu. Je jednou z mála mozgových oblastí, kde prebieha tvorba nových buniek aj v dospelosti. Súvisí s pamäťou a orientáciou.).

Tím Chitry Mandyamovej považuje tieto výsledky, týkajúce sa neľudského primáta, za do veľkej miery aplikovateľné aj na ľudí. Nadmerné pitie a alkoholizmus môžu podľa týchto vedcov vyvolávať ničivé a potenciálne dlhodobé účinky na dospievajúcich.

Zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences Early Edition z 31. mája 2010