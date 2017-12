Na protest skončilo s Facebookom viac ako 30-tisíc ľudí naraz

Skupina protestujúca proti medzerám v zachovávaní súkromia užívateľov Facebooku oznámila, že v pondelok ukončilo svoju činnosť na tejto sociálnej sieti viac ako 30-tisíc ľudí. "Pre nás ide najmä o dve veci: férové možnosti a najlepšie úmysly.

1. jún 2010 o 20:56 (sita)

Facebook nerobí dobrú prácu ani v jednom z týchto smerov," uviedli organizátori akcie na svojej webovej stránke www.quitfacebookday.com. "Facebook vám dáva možnosti, ako narábať so svojimi údajmi, ale nie sú to férové možnosti." Podľa tejto zatiaľ neidentifikovanej skupiny v pondelok o 23:00 GMT (v utorok 01:00 SELČ) opustilo svet Facebooku 32 749 ľudí. V súčasnosti je to podľa počítadla na stránke vyše 35-tisíc a noví pribúdajú pomaly.

Facebook mesačne navštívi okolo 540 miliónov ľudí, čo je podľa údajov Google 35 percent všetkých užívateľov internetu. Webový gigant sa pokúša o redizajn bezpečnostných opatrení na nastavenie súkromia, čo v poslednom období výrazne zredukovalo množstvo informácií v osobných profiloch, ktoré boli viditeľné pre kohokoľvek.

Kritici však vyzývajú Facebook, aby boli od začiatku všetky informácie súkromné a užívateľ sa mohol postupne krok po kroku rozhodovať, ktoré zverejní a ktoré nie.