Earthworm Jim sa vracia v HD kvalite

1. jún 2010 o 18:40 Ján Kordoš

Interplay v časoch svojej najväčšej slávy jednoducho vsádzal na hrateľnosť a práve tá Earthworm Jimovi nechýbala. O ďalšom pokračovaní sa hovorilo pomerne dlho a máme tu výsledok. Earthworm Jim zažije svoj návrat ako Earthworm Jim HD pre Xbox Live Arcade. Bude to klasická, bláznivá plošinovka, v ktorej nás čaká mnoho nových úrovní a napríklad i podpora kooperatívneho hrania až pre štyroch hráčov. Zle to nevyzerá, ale PC verziu by sme privítali taktiež.

Zdroj: Joystiq