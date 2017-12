Júnové lahôdky z herného sveta

Treba si to priznať – jún je predzvesťou nepríjemného letného sucha. Aspoň toho herného, za oknami je totiž až nepríjemne mokro. Ale to nevadí, aspoň si môžeme náležite vychutnať pokojné chvíle pred obrazovkami, veď von by človek ani psa nevyhnal.

1. jún 2010 o 17:45 Ján Kordoš

Horšie však už je, že prísun nových hier výrazne poľavuje. V júni už začíname variť z vody – a úprimne, to sa ešte chystá júl, kedy sa objaví presne... no povedzme, že tie hry spočítate na prstoch jednej ruky a to ešte neznamená, že stoja za tú námahu. Nebudeme však teraz plakať nad mliekom, ktoré ešte len rozliate bude.

Tento mesiac výrazne poznačila herná výstava E3 2010, ktorá sa chystá v strede júna rozbaliť svoj stan v Los Angeles. Všetci vývojári sa pripravujú na hernú udalosť roka, čo znamená, že s vydaním sa veľmi neponáhľajú, prípadne ho naplánovali tak, aby nijako nekolidovalo s týmto týždňom. Nielenže je teda svet noviniek ako vyprahnutá púšť a raj zažijú hráči od 15. do 17. júna, ale aj vydané hry sú skôr do počtu. Vyberať sa dá, avšak vyslovene hit medzi nimi nájdeme trochu ťažšie.

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo nájdete vo tomto zozname hry, ktoré vychádzajú v júni u nás alebo PC verzie už vydaných projektov. Či jeden bonus pre adventúristov. Napokon toho – ako vidíte – málo nie je, treba však vyberať pozorne.

4. jún

Alpha Protocol

PC / Xbox 360 / Playstation 3

Istotne, o tomto špionážnom akčnom trileri s prvkami RPG píšeme pomaly každý mesiac. Alpha Protocol od Obsidian Entertainment (bývalé Black Isle, čiže Fallout 1 a 2 alebo Planescape: Tornment je dostatočnou zárukou kvality) ponúkne zmes všetkého, čo máme radi: zradený tajný agent musí prísť na kĺb nepríjemnej konšpirácii, inak príde o svoj krk. Aby to nebolo málo, jeho cesta nie je vôbec vopred nalinkovaná, ale záleží len na ňom ako vyrieši konkrétne situácie, či si vyberie tichú, rozumnú alebo akčnú cestu. Taktiež veľa záleží aj na vedení dialógov, kde výberom odpovede určujete ďalšie smerovanie príbehu a možnosť pridania postáv na vašu stranu. U nás vyjde hra s českými titulkami, takže všetkému dianiu v akčnej hre z pohľadu tretej osoby budú zaručene všetci rozumieť.

8. jún

Green Day: Rock Band

Xbox 360 / Playstation 3 / Wii

Hudobné hry poznáte a brnkanie na plastovú gitaru / trieskanie na bubny je zábavné, pokým je výber skladieb podľa vášho gusta. Séria Rock Band ponúka najširší výber z mnohých skladieb a taktiež pridáva tematické balíčky jednotlivých skupín. Mali sme tu Beatles, tentoraz čosi novšieho, punkerov z Green Day. Tí svoje najlepšie roky majú za sebou (Brain Stew rulez), ale stále im to ešte celkom dobre šlape.

11. jún

Prince of Persia: The Forgotten Sands

PC

Konzolisti už preháňajú nového Princa z Perzie po obrazovkách (recenzia čoskoro), PC hráči si musia ešte počkať. Naše dojmy sú zatiaľ pomerne vlažné, ale na druhú stranu sme nič prevratné ani nečakali. Predstavte si Piesky času, hoďte to do nového kabátu a máte nového princa. Návrat k druhej trilógii sa podaril v tom zmysle, že dostanete presne to, čo ste videli a hrali. A čo úspešne fungovalo. Princ teda behá, skáče po stenách či stĺpoch (Lara Croft v mužskom vydaní) a okrem toho sa oháňa svojou šabľou, masakruje vojakov i podivných netvorov z piesku, zbiera skúsenosti, vylepšuje si schopnosti, vie vrátiť späť čas (to keď niečo dohihňáte, tak nemusíte ísť na posledný checkpoint, ale sa vyberiete na výlet do minulosti) a tentoraz i ovplyvňuje živly. Ako napríklad? Ak máte miesto typickej tyče ako hrazdy prúd vody, stlačíte špeciálne tlačidlo, voda zamrzne a vy prehopsáte po vode v pevnom skupenstve. Jednoducho Princ ako ho dobre poznáme.

25. jún

LEGO: Harry Potter Years 1-4

Všetky platformy

Všetky LEGO hry vyzerajú v poslednom čase ako naklonované. Len tu pobehuje Batman, tamto Indiana Jones. Harryho Pottera si vieme v tomto prípade predstaviť ako ďalšiu persónu v kockatom univerze celkom hravo. Je to mládežou prijímaný hrdina (predsa len Indiana Jones má o nejaký ten rôčik viac) a nemalo by ísť o žiadnu minimalistickú vec, keďže nám prvá z LEGO hier zmapuje hneď štyri roky pôsobenia mladého kúzelníka v okuliaroch. Veríme, že stúpne úroveň humoru, ktorá klesla v posledných dieloch pod akceptovateľnú úroveň.

Transformers: War for Cybertron

Všetky platformy

O posledných filmových Transformeroch si môžete myslieť čo len chcete, boli perfektní. Istotne, veď to tam len búchalo a trieskalo, no nie je nič lepšie ako vypnúť pri podobnej akcii – samozrejme na väčšej a kvalitnej TV obrazovke s priestorovým zvukom a nie ušmudlanom notebooku so stiahnutým filmom z torrentov. A prečo ten dlhý úvod? Tak ako bol film „pukancovo drhnúci“, bola hra absolútne nezábavná. Ďalšie známe meno a ďalší prepadák? Veríme, že tentoraz nie. Presunieme sa na planétu Decepticonov, kde sa proti nim postavia dobrí Autoboti. Stranu konfliktu si môžete zvoliť vy, tentoraz je možné si navrhnúť vlastného transformera a chýbať nebude ani jediná kladná vec z minula: multiplayer. Len nech to preboha znovu nevyzerá ako psie e-e a je zábavné i dlhšie, než po úvodné intro.

Singularity

PC / Xbox 360 / Playstation 3

Vývojárskemu tímu Raven sa v poslednom čase nedarí. Vždy vedeli z jednoduchej akčnej hry vytrieskať plnohodnotnú zábavu, no donekonečna opakujúci koncept prestáva fungovať. Nie, že by sme sa s virtuálnym Wolverine-om nebavili, no lepší byť mohol, to si nebudeme klamať. Singularity je vo vývoji už pekných pár mesiacov a práve teraz nastal podľa Activisionu ten správny čas, aby sme si užili hranie sa s časom. V úlohe amerického špionážneho pilota nechcene pristaneme na ruskom ostrove, kde sa v minulosti diali podivné experimenty, o čom sa presvedčíme na vlastnej koži. V strieľačke z vlastného pohľadu sa dočkáme už spomínaných časových serepetičiek. Nielenže budeme ovplyvňovať samotných nepriateľov a pri použití špeciálnej zbrane nám zostarnú na spráchnivenú kostru či naopak placentu, ale súčasťou hrateľnosti sa stane i riešenie problémov. Pevné dvere nevykopnete, no zhrdzavenými už pohnete. Nenápadný projekt, no mohol by sa z neho vykľuť čierny kôň mesiaca – a zároveň byť i nepríjemným prepadákom.

Darksiders

PC

Konzolisti si už mlátenie okolo seba za Vojnu, jedného z jazdcov Apokalypsy už vyskúšali a teda presne vedia, čo možno očakávať na osobných počítačoch. V podstate ide o klasicky videnú akciu spoza hlavného hrdinu, ktorý však nedisponuje bežným, ľudským arzenálom zbraní a navyše sa postupne učíte nové kombá a pohyby. Vo vojne medzi anjelmi a démonmi je svet absolútne zničený a rozhodne nečakajte záchranu ľudstva, vašou úlohou bude prísť na to, čo sa vlastne dokafralo, pretože zničenie Zeme ide na vaše, krvou postriekané, tričko. Za pozbierané duše zosnulých sa z Vojny stane skutočne výkonná vraždiaca mašina. Hra by mala obsahovať české titulky.

Sniper: Ghost Warrior

PC / Xbox 360

Budgetoví vývojári City Interactive nás pomaly mesiac čo mesiac zásobovali novými „stánkovými“ (= kúpili ste si to v novinovom stánku za pár drobných) strieľačkami, prevažne z druhej svetovej vojny či vymysleného konfliktu, ktoré sa od seba odlišovali názvom a úrovňami. Inak išlo vždy o to isté, len v inom obale. Chcú sa presadiť i s väčším projektom a na Snipera sme skutočne zvedaví. Možno až mierne ironicky, pretože obrat v kvalite sa zrejme Poliakom nepodarí. Tentoraz si zastrieľame na fiktívnom ostrove v Južnej Amerike, kde sa v 16 misiách pokúsime zvrhnúť z diktátorského trónu despotického vládcu. Už z názvu je zrejmé, že akcia bude zameraná skôr na tichší spôsob hrania. Džungľa istotne ponúkne mnoho miest na ukrývanie a ostreľovanie. Navyše máme prisľúbenú i istú mieru nelinearity, takže by nemuselo byť nutné vykračovať v neviditeľnom tuneli. Ale nechajme sa prekvapiť.

Naughty Bear

Playstation 3 / Xbox 360

Sú tvorcovia hier, ktorí sa nedržia konvenčných spôsobov a snažia sa priniesť i trochu odľahčené námety. Tí z Artifical Mind & Movement medzi takých patria, čo potvrdili akčnou hrou WET a Naughty Bear to zaklincuje. Nezbedný macko nie je pozvaný na oslavu ostatných zvieratiek, navyše sa mu posmievajú. To ho nahnevá, čoho výsledkom v tejto akčnej hre bude množstvo komických situácií s plyšovým medvedíkom rozsievajúcim smrť v hlavnej úlohe. Znie to bláznivo a úchylne a presne tak si predstavujeme i samotnú hrateľnosť. Hernými prvkami podľa všetkého určite nepôjde o nič výnimočné, ak hre nebude chýbať humor, určite nás poteší viac ako mnoho mesiacov očakávaný hit, z ktorého sa vykľuje stokrát videná hra.

29. jún

ArmA 2: Operation Arrowhead

PC

Vojenský simulátor ArmA 2 sa vydaril a český tím Bohemia Interactive Studio sa znovu vytiahol a dokázal, že to s realistickými akčnými hrami vie. Datadisk Operation Arrowhead nás zavedie do fiktívnej krajiny podobnej Afganistanu, kde v príbehovej kampani budeme stáť proti teroristom. Znovu nás čaká mnoho skutočných bojových prostriedkov a samozrejme i zbraní. Jednoducho vojenský simulátor sa dočká rozšírenia, ktoré bude viac zamerané na konkrétne zvraty v taktike, čiže v určitom smere bude o čosi viac lineárnejšia, avšak zároveň ponúkne i viac napätia. Jednotlivé zbrane si navyše budeme môcť upravovať podľa vlastnej potreby. Militantne naladení hráči výskajú od radosti.

Adventúry

Tento mesiac by sa čisto teoreticky malo objaviť hneď niekoľko dobrodružných hier, v ktorých je cieľom zbierať predmety, následne ich používať a komunikovať s okolím či riešiť logické rébusy. Nad takmer každou však visí obrovský otáznik, ktorý nám napovedá, že by sa v júni mohli, ale nemuseli objaviť.

Hotel u mŕtveho alpinistu (Dead Mountaineer's Hotel)

Dlhú dobu tvorený projekt podľa poviedky bratov Strugackich máme v hlavách zapísanú už nejaký ten mesiac a stále nie a nie to vyjsť. Ruská verzia je už dávno vonku, na anglickú lokalizáciu sa stále čaká. Prvé, čo vám príde na rozum po zhliadnutí hry, je Syberia (mimochodom – podarený apríl bolo predstavenie Syberie 3 pre PC a PS3). V úlohe policajného vyšetrovateľa si prichádzate oddýchnuť na dovolenku do vysokohorského hotelu, všetko sa však veľmi rýchlo zmení a na rad sa dostane pokojne odhaľovanie tajomstva starej budovy, pri ktorom sa bude nenápadne brnkať na emócie. Už aby to bolo tu!

Alternativa

Oficiálna česká verzia by k nám mala doraziť koncom júna. V tejto adventúre sa v neďalekej budúcnosti pozrieme napríklad do Prahy, ktorá sa výrazne zmenila. Svetu vládnu korporácie, čo v konečnom dôsledku znamená, že život každého jedinca je dopredu naplánovaný a kto sa vzprieči režimu, je okamžite súdený policajnými zložkami. Niekedy hneď pri čine, rozsudok je často popravou dotyčného. Ak poznáte Orwellove dielo 1984, presne tušíte, koľká bije. Hlavný hrdina zbavený práce je vo svojej podstate odsúdený na smrť a keďže ho nič neťaží, chce prísť na pozadie celej komunity a zistiť, kto ťahá za špagátiky osudu.

15 Days

Od tvorcov Moment of Silence a Overclocked sa znovu dočkáme ďalšej vážnej adventúry. V tej najnovšej sa hlavnými postavami stane trojica kradnúca obrazy z prísne chránených galérii. Nemusíte mať strach, vyložene záporné postavy to nie sú, pretože zo získaných prostriedkov financujú humanitárnu pomoc pre africké krajiny. Dobrosrdeční zlodeji sa však zamotajú s políciou, stanú sa svedkami veľkého spiknutia, na pohárik si príde sadnúť aj slečna konšpirácia v pozadí vládnych kruhov. Ako už býva zvykom, ovládať budeme viacero postáv a sledovanie príbehu z odlišných pohľadov môže byť zaujímavý.

Samorost 2 & Machinarium

Dobre, oba tieto projekty už vyšli a mohli ste si ich objednať a zahrať. Lenže nie každý dôveruje digitálnej distribúcii, takže vedzte, že koncom mesiaca sa tieto skvosty českej produkcie objavia na stánkoch za pár euro!

Predstavenie júnových hier máme teda úspešne za sebou. Ako vidíte, nejde o špeciálne kúsky hodné pohľadu miliónov hráčov, no kto sa v tej kope prehrabe, svojho favorita si istotne nájde.